https://crimea.ria.ru/20230103/psikhologi-obyasnili-prichinu-semeynykh-ssor-v-period-zatyazhnykh-vykhodnykh-1126243889.html

Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходных

Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходных - РИА Новости Крым, 03.01.2023

Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходных

Отсутствие личного пространства и накопленное недовольство часто становятся причиной супружеских ссор в период новогодних выходных. Что необходимо предпринять,... РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T17:34

2023-01-03T17:34

2023-01-03T17:34

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Отсутствие личного пространства и накопленное недовольство часто становятся причиной супружеских ссор в период новогодних выходных. Что необходимо предпринять, чтобы затяжные выходные послужили укреплению внутрисемейных отношений, РИА Недвижимость рассказали профессиональные психологи.В первую очередь профессионалы рекомендуют не замалчивать недовольство и не копить обиды. В последствие это может вылиться в серьезный конфликт. Гораздо разумней сообщить супруге или супруге о своих пожеланиях, совместно выработать программу, которая будет интересна всем членам семьи.Член Союза охраны психического здоровья Михаил Хорс обратил внимание, что ссоры на почве отсутствия личного пространства чаще других переживают молодые обитатели малогабаритных квартир. В этом возрасте возможность побыть наедине с собой гораздо важнее, чем более зрелым людям. Выходом могут стать прогулки в соседнем парке или посещение кафе.Вторая распространенная причина недовольства партнером – банальная скука, отмечает психолог-консультант Мария Радченко.Психолог подчеркнула, что заявления об отсутствии денег – отговорка. Всегда можно придумать совместное занятие, которое не потребует значительных расходов, но при этом позволит "перезагрузиться и наладить отношения".Как правило, способность контролировать настроение зависит от эмоциональной зрелости партнеров. Одни начинают скандалить при первой же возможности, другие даже в достаточно непростой ситуации стараются найти конструктивное решение, резюмируют специалисты.Ранее уролог Майкл Вернер предупредил, что праздничная суета и длительный отпуск в семейном кругу могут оказать негативное влияние на мужскую потенцию.Читайте также:Как пережить работу в Новый год — советы психологовБояться – нормально: как принять и победить свои страхиЗаменит поход к психологу: как новогодняя елка улучшает настроение

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, новый год 2023, совет эксперта