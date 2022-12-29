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Как пережить работу в Новый год — советы психологов - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Как пережить работу в Новый год — советы психологов
Как пережить работу в Новый год — советы психологов - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Как пережить работу в Новый год — советы психологов
Людям, которым придется работать в новогодние праздники, нужно отнестись к такой перспективе проще, не делать из этого трагедии, но поощрить себя подарком... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T08:46
2022-12-29T08:46
общество
новый год 2023
совет эксперта
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Людям, которым придется работать в новогодние праздники, нужно отнестись к такой перспективе проще, не делать из этого трагедии, но поощрить себя подарком. Такие советы дают психологи, пишет РИА Новости.Успокойтесь, могло быть хужеТак, психолог-консультант Илья Шабшин советует составить список действительно трудных ситуаций и страшных происшествий, с которыми потенциально можно столкнуться в жизни. Это поможет осознать какой мелочью на самом деле является необходимость работать в праздничные дни и перестать "накручивать" себя на эту тему. Изменив отношение к ситуации, вы сможете пережить новогоднюю работу, не испортив себе настроения.Подарите себе подарокПсихолог Ольга Батуева советует похвалить себя за работу в выходные дни, а деньги, заработанные за это время потратить на что-то приятное для себя - это может быть вещь, которую вы давно хотели или, например, поход в СПА. Также Батуева советует отметить Новый год уже после Нового года в кругу близких людей.По словам другого специалиста - врача-психотерапевта Дианы Генварской, если крайней необходимости работать нет, однако вы сами отказываете себе в удовольствии побездельничать в праздники, лучше все же этого не делать. Перерывы на отдых необходимы и в итоге повысят вашу продуктивность.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работуНовый год без последствий: как избежать переедания, отравлений и травм?Запах дома: какие ароматы россияне считают новогодними
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новый год 2023, совет эксперта, психология
Как пережить работу в Новый год — советы психологов

Психологи посоветуют проще отнестись к необходимости работать в Новый год

08:46 29.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Людям, которым придется работать в новогодние праздники, нужно отнестись к такой перспективе проще, не делать из этого трагедии, но поощрить себя подарком. Такие советы дают психологи, пишет РИА Новости.

Успокойтесь, могло быть хуже

Так, психолог-консультант Илья Шабшин советует составить список действительно трудных ситуаций и страшных происшествий, с которыми потенциально можно столкнуться в жизни. Это поможет осознать какой мелочью на самом деле является необходимость работать в праздничные дни и перестать "накручивать" себя на эту тему. Изменив отношение к ситуации, вы сможете пережить новогоднюю работу, не испортив себе настроения.

Подарите себе подарок

Психолог Ольга Батуева советует похвалить себя за работу в выходные дни, а деньги, заработанные за это время потратить на что-то приятное для себя - это может быть вещь, которую вы давно хотели или, например, поход в СПА. Также Батуева советует отметить Новый год уже после Нового года в кругу близких людей.
По словам другого специалиста - врача-психотерапевта Дианы Генварской, если крайней необходимости работать нет, однако вы сами отказываете себе в удовольствии побездельничать в праздники, лучше все же этого не делать. Перерывы на отдых необходимы и в итоге повысят вашу продуктивность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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ОбществоНовый год 2023Совет экспертаПсихология
 
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