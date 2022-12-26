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Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу
Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу
Предстоящие новогодние праздники продлятся девять дней, первым рабочим днем станет 9 января. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T19:36
2022-12-26T19:36
2022-12-26T14:23
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минтруд рф
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Предстоящие новогодние праздники продлятся девять дней, первым рабочим днем станет 9 января. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России.Выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на другие дни: с 1 января на 24 февраля и с 8 января на 8 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и как россияне встретят Новый год и проведут зимние выходныеЭко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеНазваны самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
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Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу
Минтруд: новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней с 31 декабря по 8 января