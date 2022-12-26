https://crimea.ria.ru/20221226/novogodnie-prazdniki-2023-skolko-otdykhaem-i-kogda-na-rabotu-1126140684.html

Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу

Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Новогодние праздники-2023: сколько отдыхаем и когда на работу

Предстоящие новогодние праздники продлятся девять дней, первым рабочим днем станет 9 января. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T19:36

2022-12-26T19:36

2022-12-26T14:23

россия

минтруд рф

новый год 2023

общество

отдых

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Предстоящие новогодние праздники продлятся девять дней, первым рабочим днем станет 9 января. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России.Выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на другие дни: с 1 января на 24 февраля и с 8 января на 8 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и как россияне встретят Новый год и проведут зимние выходныеЭко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеНазваны самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20220830/kak-rossiyane-budut-otdykhat-v-2023-godu-1124339364.html

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россия, минтруд рф, новый год 2023, общество, отдых, праздники и памятные даты