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Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе
Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе
На новогодних каникулах крымчане и гости полуострова смогут посетить Карадагский заповедник уже со второго января. Сотрудники подготовили праздничную программу... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T20:34
2022-12-22T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На новогодних каникулах крымчане и гости полуострова смогут посетить Карадагский заповедник уже со второго января. Сотрудники подготовили праздничную программу на каждый день. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Вяземского Марина Федоренко.Любителей пешеходных экскурсий опытные экскурсоводы готовы провести по главным достопримечательностям горного хребта со 2 января. "Они смогут пройти по эко-тропе "Большой Карадаг". Во время прогулки посетители увидят главные достопримечательности заповедника: хребет Карагач, Чертов палец, а также посмотрят на скалу Золотые ворота с высоты птичьего полета. Услышат связанные с ними легенды и мифы", – отметила Федоренко.Тропа будет открыта 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января (1 и 7 января – выходные дни). Сбор групп в 11:30 возле Музея истории и природы Карадага. Продолжительность экскурсии 7 км или 4 часа.Любители животных смогут посетить Центр изучения и адаптации морских млекопитающих в поселке Курортное. Посетителей ждет научно-демонстрационная программа "Люди и дельфины", во время которой тренер расскажет о жизни и повадках дельфинов и других морских обитателей. А закрепить полученные знания можно будет в познавательной викторине, добавила начальник отдела экологического просвещения и научной информации.Праздничная программа будет проходить 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. Начало – в 11:00, продолжительность – 35 минут.Также желающие смогут посетить Музей истории и природы Карадага, в экспозиции которого представлены природные ценности и краеведческие реликвии. Сотрудники познакомят гостей с миром заповедной природы, приоткроют неизвестные и незаметные страницы жизни растений и животных в разные времена года.Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону.Читайте также на РИА Новости Крым:О сокровищах Карадага и загребущих руках, которые тянулись к ним в разное время…Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в КрымуКто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение
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крым, туризм в крыму, коктебель, природа, общество, экология, новости крыма
Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе

Новогодние экскурсии в Карадагский заповедник Крыма: эко-тропа и знакомство с дельфинами

20:34 22.12.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЛошади на горе Кара-Даг в Крыму
Лошади на горе Кара-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На новогодних каникулах крымчане и гости полуострова смогут посетить Карадагский заповедник уже со второго января. Сотрудники подготовили праздничную программу на каждый день. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Вяземского Марина Федоренко.
Любителей пешеходных экскурсий опытные экскурсоводы готовы провести по главным достопримечательностям горного хребта со 2 января.
"Они смогут пройти по эко-тропе "Большой Карадаг". Во время прогулки посетители увидят главные достопримечательности заповедника: хребет Карагач, Чертов палец, а также посмотрят на скалу Золотые ворота с высоты птичьего полета. Услышат связанные с ними легенды и мифы", – отметила Федоренко.
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Тропа будет открыта 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января (1 и 7 января – выходные дни). Сбор групп в 11:30 возле Музея истории и природы Карадага. Продолжительность экскурсии 7 км или 4 часа.
Любители животных смогут посетить Центр изучения и адаптации морских млекопитающих в поселке Курортное. Посетителей ждет научно-демонстрационная программа "Люди и дельфины", во время которой тренер расскажет о жизни и повадках дельфинов и других морских обитателей. А закрепить полученные знания можно будет в познавательной викторине, добавила начальник отдела экологического просвещения и научной информации.
Праздничная программа будет проходить 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. Начало – в 11:00, продолжительность – 35 минут.
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Также желающие смогут посетить Музей истории и природы Карадага, в экспозиции которого представлены природные ценности и краеведческие реликвии. Сотрудники познакомят гостей с миром заповедной природы, приоткроют неизвестные и незаметные страницы жизни растений и животных в разные времена года.
Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону.
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