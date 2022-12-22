https://crimea.ria.ru/20221222/eko-kanikuly-chto-gotovit-dlya-turistov-karadagskiy-zapovednik-v-yanvare-1126086046.html

Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе

Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе

На новогодних каникулах крымчане и гости полуострова смогут посетить Карадагский заповедник уже со второго января. Сотрудники подготовили праздничную программу... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T20:34

2022-12-22T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На новогодних каникулах крымчане и гости полуострова смогут посетить Карадагский заповедник уже со второго января. Сотрудники подготовили праздничную программу на каждый день. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Вяземского Марина Федоренко.Любителей пешеходных экскурсий опытные экскурсоводы готовы провести по главным достопримечательностям горного хребта со 2 января. "Они смогут пройти по эко-тропе "Большой Карадаг". Во время прогулки посетители увидят главные достопримечательности заповедника: хребет Карагач, Чертов палец, а также посмотрят на скалу Золотые ворота с высоты птичьего полета. Услышат связанные с ними легенды и мифы", – отметила Федоренко.Тропа будет открыта 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января (1 и 7 января – выходные дни). Сбор групп в 11:30 возле Музея истории и природы Карадага. Продолжительность экскурсии 7 км или 4 часа.Любители животных смогут посетить Центр изучения и адаптации морских млекопитающих в поселке Курортное. Посетителей ждет научно-демонстрационная программа "Люди и дельфины", во время которой тренер расскажет о жизни и повадках дельфинов и других морских обитателей. А закрепить полученные знания можно будет в познавательной викторине, добавила начальник отдела экологического просвещения и научной информации.Праздничная программа будет проходить 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. Начало – в 11:00, продолжительность – 35 минут.Также желающие смогут посетить Музей истории и природы Карадага, в экспозиции которого представлены природные ценности и краеведческие реликвии. Сотрудники познакомят гостей с миром заповедной природы, приоткроют неизвестные и незаметные страницы жизни растений и животных в разные времена года.Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону.Читайте также на РИА Новости Крым:О сокровищах Карадага и загребущих руках, которые тянулись к ним в разное время…Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в КрымуКто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение

https://crimea.ria.ru/20220925/mimo-mertvogo-goroda-k-zhivoy-vode-tayny-karadaga-1124588721.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, коктебель, природа, общество, экология, новости крыма