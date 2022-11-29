https://crimea.ria.ru/20221129/nazvany-samye-vygodnye-dlya-otpuska-mesyatsy-v-2023-godu-1125589276.html

Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

Чтобы не потерять в деньгах, в следующем году лучше всего отказаться от отпуска в январе, феврале, апреле и мае. Об этом информирует Telegram-канал портала... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T21:48

2022-11-29T21:48

2022-11-29T20:10

соцзащита

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы не потерять в деньгах, в следующем году лучше всего отказаться от отпуска в январе, феврале, апреле и мае. Об этом информирует Telegram-канал портала "Госуслуги".Уходить в отпуск лучше в марте, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре. С учетом отпускных и зарплаты вы получите больше денег.Тем, кто хочет больше отдыха, эксперты рекомендуют брать отпуск между выходными или праздничными днями, чтобы отдыхать и в положенный отпуск, и в обычные нерабочие для всех дни.Например, можно взять отпуск со 2 по 5 мая — всего на четыре дня. А отдохнуть получится 11 дней подряд: с 29 апреля по 9 мая.Кроме того, в 2023 году отпуск можно продлить за счет нерабочих праздничных дней: с 1 по 8 января; 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 6 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221013/vam-pora-v-otpusk-eksperty-nazvali-simptomy-ustalosti-ot-raboty-1124846404.html

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соцзащита, общество