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Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
Чтобы не потерять в деньгах, в следующем году лучше всего отказаться от отпуска в январе, феврале, апреле и мае. Об этом информирует Telegram-канал портала... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T21:48
2022-11-29T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы не потерять в деньгах, в следующем году лучше всего отказаться от отпуска в январе, феврале, апреле и мае. Об этом информирует Telegram-канал портала "Госуслуги".Уходить в отпуск лучше в марте, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре. С учетом отпускных и зарплаты вы получите больше денег.Тем, кто хочет больше отдыха, эксперты рекомендуют брать отпуск между выходными или праздничными днями, чтобы отдыхать и в положенный отпуск, и в обычные нерабочие для всех дни.Например, можно взять отпуск со 2 по 5 мая — всего на четыре дня. А отдохнуть получится 11 дней подряд: с 29 апреля по 9 мая.Кроме того, в 2023 году отпуск можно продлить за счет нерабочих праздничных дней: с 1 по 8 января; 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 6 ноября.
https://crimea.ria.ru/20221013/vam-pora-v-otpusk-eksperty-nazvali-simptomy-ustalosti-ot-raboty-1124846404.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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соцзащита, общество
Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

Портал "Госуслуги" назвал самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году

21:48 29.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПляж Анапы
Пляж Анапы - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы не потерять в деньгах, в следующем году лучше всего отказаться от отпуска в январе, феврале, апреле и мае. Об этом информирует Telegram-канал портала "Госуслуги".
"Если хотите больше денег, работайте в январе, феврале, апреле и мае. Брать отпуск в эти месяцы не так выгодно – зарплата будет выше отпускных", – утверждают специалисты.
Уходить в отпуск лучше в марте, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре. С учетом отпускных и зарплаты вы получите больше денег.
Тем, кто хочет больше отдыха, эксперты рекомендуют брать отпуск между выходными или праздничными днями, чтобы отдыхать и в положенный отпуск, и в обычные нерабочие для всех дни.
Например, можно взять отпуск со 2 по 5 мая — всего на четыре дня. А отдохнуть получится 11 дней подряд: с 29 апреля по 9 мая.
Кроме того, в 2023 году отпуск можно продлить за счет нерабочих праздничных дней: с 1 по 8 января; 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 6 ноября.
"Если в отпуск входят обычные выходные, они считаются отпуском и оплачиваются. Если в отпуск входят нерабочие праздничные дни, они не засчитываются в дни отпуска и не оплачиваются", - добавили специалисты.
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