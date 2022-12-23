https://crimea.ria.ru/20221223/gde-i-kak-rossiyane-vstretyat-novyy-god-i-provedut-zimnie-vykhodnye-1126084339.html

Где и как россияне встретят Новый год и проведут зимние выходные

Где и как россияне встретят Новый год и проведут зимние выходные - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Где и как россияне встретят Новый год и проведут зимние выходные

Большинство россиян встретят Новый год дома в семейном кругу. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришли сотрудники Всероссийского центра... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-23T08:02

2022-12-23T08:02

2022-12-22T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Большинство россиян встретят Новый год дома в семейном кругу. К таким выводам по результатам проведенного опроса пришли сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."В новогоднюю ночь только 6% респондентов собираются идти в гости, еще 3% планируют поехать на дачу, а 80% сообщили, что встретят Новый год дома", – говорится в результатах исследования. Отмечается, что данная традиция сохраняется на протяжении почти двух десятков лет, показатель остается высоким во всех демографических группах.Для 38% россиян главной составляющей праздника является возможность провести время с семьей и близкими людьми, нарядную елку назвали 23%, еще 18% не представляют Новый год без застолья. При этом семью на первое место ставят 41% женщин и 35% мужчин, для молодых россиян 18-24 лет этот показатель выше средних значений и составляет 43%.Еще для 11% опрошенных важной оставляющей являются подарки, 7% назвали общение и встречи с друзьями, близкими, поход в гости, 5% не представляют праздника без салютов и фейерверков, а для 4% обязательными атрибутами Нового года являются салат оливье и выступление президента страны.Согласно проведенному опросу каждый пятый житель страны – 21% опрошенных – ничего не панируют на зимние каникулы. Еще 22% будут работать в эти дни. Точно знают, как и где проведут праздники 38%, пока не пришли к окончательному решению 15%.Сотрудники ВЦИОМ отмечают, что 69% граждан намерены провести выходные в своем городе. Поездки внутри страны планируют 26% россиян. Основными направлениями отдыха в этом году стали Москва и Московская область (14% от числа планирующих поездку), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), по 4% указали Татарстан, Казань и Краснодарский край.Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob подсчитали, сколько крымчан в этом году встретят Новый год на работе.Читайте также:Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опросСколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опросПоловина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год

https://crimea.ria.ru/20221219/kak-ne-lopnut-v-novyy-god--7-layfkhakov-ot-dietologa-1125868460.html

https://crimea.ria.ru/20221211/pravila-raskhlamleniya-kak-navesti-poryadok-v-kvartire-k-novomu-godu-1125699716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, общество, новый год 2023, опрос