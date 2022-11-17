https://crimea.ria.ru/20221117/kak-budut-otmechat-novyy-god-v-rossiyskikh-kompaniyakh--opros-1125399713.html

Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос

Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос

Каждый четвертый работодатель проведет новогодний корпоратив в офисе, в то время как в каждой девятой российской компании отказались отмечать Новый год с... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T07:26

2022-11-17T07:26

2022-11-17T07:26

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Каждый четвертый работодатель проведет новогодний корпоратив в офисе, в то время как в каждой девятой российской компании отказались отмечать Новый год с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским порталом Superjob.Участие в нем приняли представители тысячи компаний со всей России. Согласно выводам исследования, большинство организаций планируют провести новогоднюю вечеринку в офисе.Вместе с тем, из-за сложной экономической ситуации 11% компаний отказались от проведения корпоративов. Еще в 10% рабочих коллективов отмечать Новый год с коллегами не принято.Также аналитики Superjob отмечают, что в этом году компании активнее планируют корпоративный праздник, по сравнению с 2020 и 2021 годами, совпавшими с началом пандемии коронавирусной инфекции.Ранее эксперт туристической отрасли Бабий рассказала, как будут отмечать Новый год в Крыму.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество