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Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос
Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос
Каждый четвертый работодатель проведет новогодний корпоратив в офисе, в то время как в каждой девятой российской компании отказались отмечать Новый год с... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T07:26
2022-11-17T07:26
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Каждый четвертый работодатель проведет новогодний корпоратив в офисе, в то время как в каждой девятой российской компании отказались отмечать Новый год с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским порталом Superjob.Участие в нем приняли представители тысячи компаний со всей России. Согласно выводам исследования, большинство организаций планируют провести новогоднюю вечеринку в офисе.Вместе с тем, из-за сложной экономической ситуации 11% компаний отказались от проведения корпоративов. Еще в 10% рабочих коллективов отмечать Новый год с коллегами не принято.Также аналитики Superjob отмечают, что в этом году компании активнее планируют корпоративный праздник, по сравнению с 2020 и 2021 годами, совпавшими с началом пандемии коронавирусной инфекции.Ранее эксперт туристической отрасли Бабий рассказала, как будут отмечать Новый год в Крыму.
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общество
Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос

Superjob: 24% работодателей будут проводить новогодний корпоратив в офисе

07:26 17.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯнварский снегопад в Симферополе
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Каждый четвертый работодатель проведет новогодний корпоратив в офисе, в то время как в каждой девятой российской компании отказались отмечать Новый год с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским порталом Superjob.
Участие в нем приняли представители тысячи компаний со всей России. Согласно выводам исследования, большинство организаций планируют провести новогоднюю вечеринку в офисе.
"24% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 19% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 2% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом", – говорится в сообщении исследовательского центра.
Вместе с тем, из-за сложной экономической ситуации 11% компаний отказались от проведения корпоративов. Еще в 10% рабочих коллективов отмечать Новый год с коллегами не принято.
Также аналитики Superjob отмечают, что в этом году компании активнее планируют корпоративный праздник, по сравнению с 2020 и 2021 годами, совпавшими с началом пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее эксперт туристической отрасли Бабий рассказала, как будут отмечать Новый год в Крыму.
 
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