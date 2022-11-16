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Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму
Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму
Туристический бизнес Крыма поддержал идею проведения новогодних праздников без масштабных шоу-программ, в этом году акцент будет сделан на классический отдых и... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-16T07:04
2022-11-15T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Туристический бизнес Крыма поддержал идею проведения новогодних праздников без масштабных шоу-программ, в этом году акцент будет сделан на классический отдых и оздоровление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий."Супер-предложений больших роскошных шоу не будет в силу известных причин. Мы, турбизнес, тоже поддерживаем, что сейчас какие-то дополнительные траты на зрелищные мероприятия, выпускание денег в воздух, красивые салюты и яркие шоу на набережных наших городов неуместны, не актуальны в этот сезон, поэтому брать туристов "эх-разгуляем" не стоит", - рассказала она.Сейчас турбизнес делает акцент на природный и оздоровительный потенциал Крыма, чтобы раскрыть полуостров для гостей с новой стороны, продемонстрировать его колоссальную историческую, культурную и рекреационную составляющую.
https://crimea.ria.ru/20221103/aksenov-vyskazalsya-o-prazdnovanii-novogo-goda-v-otelyakh-kryma-1125230065.html
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крым, туризм в крыму, общество, мнения
Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму

Эксперт туротрасли Бабий рассказала, как будут отмечать Новый год в Крыму

07:04 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичНовогоднее украшение
Новогоднее украшение - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Туристический бизнес Крыма поддержал идею проведения новогодних праздников без масштабных шоу-программ, в этом году акцент будет сделан на классический отдых и оздоровление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Супер-предложений больших роскошных шоу не будет в силу известных причин. Мы, турбизнес, тоже поддерживаем, что сейчас какие-то дополнительные траты на зрелищные мероприятия, выпускание денег в воздух, красивые салюты и яркие шоу на набережных наших городов неуместны, не актуальны в этот сезон, поэтому брать туристов "эх-разгуляем" не стоит", - рассказала она.
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Сейчас турбизнес делает акцент на природный и оздоровительный потенциал Крыма, чтобы раскрыть полуостров для гостей с новой стороны, продемонстрировать его колоссальную историческую, культурную и рекреационную составляющую.
"То есть отдых в классическом понимании этого слова. Это то, что сегодня обычному россиянину и нужно, потому что тревожность у многих нарастает и побывать в том месте, где все спокойно и стабильно – мне кажется, вот это самый лучший формат отдыха. И те, кто приедет в Крым за этим, безусловно, останутся счастливы и отдохнувшими вернутся к себе домой", - добавила она.
 
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