Рейтинг@Mail.ru
Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221216/polovina-za-syurpriz-chego-khotyat-krymchane-na-novyy-god-1125925552.html
Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год
Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год
Каждый второй крымчанин на Новый год будет рад сюрпризу от своей второй половинки, каждый пятый хотел бы получить подарок "по предварительному заказу". Таковы... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T20:41
2022-12-16T20:41
общество
новый год 2023
опрос
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119075398_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_f9a838c39e5b4ebcc20ef6dd7b0d9ea2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Каждый второй крымчанин на Новый год будет рад сюрпризу от своей второй половинки, каждый пятый хотел бы получить подарок "по предварительному заказу". Таковы результаты опроса, который провели аналитики сервиса SuperJob.По данным исследования, хотят сюрприза 49% крымчан, большинство из них будут просто ждать, и только 19% сделают своему партнеру намек по этому поводу.24% опрошенных признались, что в их парах не принято заранее раскрывать секрет по поводу предстоящих подарков. При этом женщины чаще мужчин предпочитают заказывать подарки заранее - 22% против 16%. Сюрприза больше ждут мужчины, чем женщины - 41 и 25 процентов соответственно."Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждет. Так ответили 84% мужчин и 75% женщин. Те же, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему", - говорится в исследовании.Ранее психолог Екатерина Демурия рассказала, как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника. Игнорировать усталость не нужно, уверяет психолог. Главное признаться самому себе в существовании проблемы, точно определить, что именно лишает вас энергии и отнимает хорошее настроение. В этом начало решения проблемы. Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя в новогодние праздники запланировали сюрприз для детейГде в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и ценыКак сделать новогодние блюда менее вредными
https://crimea.ria.ru/20211202/kakoy-podarok-mozhet-isportit-novyy-god-top-neudachnykh-idey-1121610985.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119075398_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_53f455826cbb2a25eb84b2a468bce7ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новый год 2023, опрос, новости крыма, крым
Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год

SuperJob: половина жителей Крыма хотят новогодних сюрпризов

20:41 16.12.2022
 
© Фото: pixabay.comНовогодний подарок
Новогодний подарок
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Каждый второй крымчанин на Новый год будет рад сюрпризу от своей второй половинки, каждый пятый хотел бы получить подарок "по предварительному заказу". Таковы результаты опроса, который провели аналитики сервиса SuperJob.
По данным исследования, хотят сюрприза 49% крымчан, большинство из них будут просто ждать, и только 19% сделают своему партнеру намек по этому поводу.
24% опрошенных признались, что в их парах не принято заранее раскрывать секрет по поводу предстоящих подарков. При этом женщины чаще мужчин предпочитают заказывать подарки заранее - 22% против 16%. Сюрприза больше ждут мужчины, чем женщины - 41 и 25 процентов соответственно.
"Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждет. Так ответили 84% мужчин и 75% женщин. Те же, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему", - говорится в исследовании.
На Триумфальной площади открылся фирменный магазин торта Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 20:41Новый год 2022
Какой подарок может испортить Новый год: топ неудачных идей
Ранее психолог Екатерина Демурия рассказала, как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника. Игнорировать усталость не нужно, уверяет психолог. Главное признаться самому себе в существовании проблемы, точно определить, что именно лишает вас энергии и отнимает хорошее настроение. В этом начало решения проблемы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Симферополя в новогодние праздники запланировали сюрприз для детей
Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены
Как сделать новогодние блюда менее вредными
 
ОбществоНовый год 2023ОпросНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Главные новости Крыма: 16 декабря
21:03Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов
20:41Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год
20:17Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022
19:47Белый дом сделал заявление по поводу операций ВСУ против Крыма
19:31Останутся ли большие автобусы на городских маршрутах в Симферополе
19:01Эхо наводнения: в Ялте активизировались оползни
18:44Жилищный сертификат в Севастополе: что изменилось
18:15Керченская паромная переправа приостановила работу
17:43В Крыму резко потеплеет
17:24Французы сравнили Крым при Украине и России
16:49Ограничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ
16:37Уничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки
16:25Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
16:02Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей
15:56В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
15:44В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей
15:42Алуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти
15:35РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
14:56Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут
Лента новостейМолния