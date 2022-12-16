https://crimea.ria.ru/20221216/polovina-za-syurpriz-chego-khotyat-krymchane-na-novyy-god-1125925552.html

Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год

Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Половина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый год

Каждый второй крымчанин на Новый год будет рад сюрпризу от своей второй половинки, каждый пятый хотел бы получить подарок "по предварительному заказу". Таковы... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T20:41

2022-12-16T20:41

2022-12-16T20:41

общество

новый год 2023

опрос

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119075398_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_f9a838c39e5b4ebcc20ef6dd7b0d9ea2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Каждый второй крымчанин на Новый год будет рад сюрпризу от своей второй половинки, каждый пятый хотел бы получить подарок "по предварительному заказу". Таковы результаты опроса, который провели аналитики сервиса SuperJob.По данным исследования, хотят сюрприза 49% крымчан, большинство из них будут просто ждать, и только 19% сделают своему партнеру намек по этому поводу.24% опрошенных признались, что в их парах не принято заранее раскрывать секрет по поводу предстоящих подарков. При этом женщины чаще мужчин предпочитают заказывать подарки заранее - 22% против 16%. Сюрприза больше ждут мужчины, чем женщины - 41 и 25 процентов соответственно."Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его ждет. Так ответили 84% мужчин и 75% женщин. Те же, кто предварительно намекал своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему", - говорится в исследовании.Ранее психолог Екатерина Демурия рассказала, как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника. Игнорировать усталость не нужно, уверяет психолог. Главное признаться самому себе в существовании проблемы, точно определить, что именно лишает вас энергии и отнимает хорошее настроение. В этом начало решения проблемы. Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя в новогодние праздники запланировали сюрприз для детейГде в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и ценыКак сделать новогодние блюда менее вредными

https://crimea.ria.ru/20211202/kakoy-podarok-mozhet-isportit-novyy-god-top-neudachnykh-idey-1121610985.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новый год 2023, опрос, новости крыма, крым