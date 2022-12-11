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Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221211/kak-sozdat-novogodnee-nastroenie-esli-ne-khochetsya-prazdnika-1125746563.html
Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника
Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника
Декабрь – время годовых отчетов, завершения проектов и подведения рабочих итогов. Месяц, когда многие включаются в предновогоднюю гонку в попытках завершить... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-11T08:02
2022-12-10T19:46
радио "спутник в крыму"
общество
психология
совет эксперта
новый год 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Декабрь – время годовых отчетов, завершения проектов и подведения рабочих итогов. Месяц, когда многие включаются в предновогоднюю гонку в попытках завершить накопленные дела. Это накаляет эмоциональную атмосферу, приводит к усталости и подавленному состоянию. Как взбодриться и встретить Новый год в праздничном настроении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.Игнорировать усталость и подавленное настроение не нужно, уверяет психолог. Главное признаться самому себе в существовании проблемы, точно определить, что именно лишает вас энергии и отнимает хорошее настроение. В этом начало решения проблемы:"Кто-то сталкивается с авралом на работе, кто-то переживает какую-то утрату, кого-то пугает сложность текущей ситуации. Важно понять, что мешает именно вам ощутить праздничное настроение, признать свои чувства", - советует психолог.Если вопрос в высокой загруженности на работе, следует остановиться и распределить задачи – чаще всего оказывается, что часть дел можно отложить на январь или кому-то делегировать. Если дело во внутренних переживаниях, поможет общение с друзьями и близкими. Также психолог советует заняться каким-то приятным делом, чтобы направить ход мыслей в иное русло, в частности, это может быть подготовка к Новому году:Также специалист рекомендует наполнить дом новогодними ароматами. Подойдут корица, имбирь, хвоя и цитрусы. Генеральная уборка дома перед Новым годом тоже может оказаться хорошим способом избавится от накопленной негативной энергии. Кроме того, нужно понять, чего хотите от праздника именно вы. Не обязательно следовать привычных ритуалам, которых от вас ожидают. Кому-то хочется застолья в кругу семьи, другие предпочитают вечер наедине с любимым новогодним фильмом и салатом оливье, кто-то мечтает о путешествии. Если вы уже сейчас примите решение сделать так, как хочется именно вам – не только сам праздник, но и его ожидание станет радостнее.Ранее Екатерина Демурия объяснила, как перестать "откладывать себя на потом" и научится жить счастливо.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год не отменять: почему в тревожных ситуациях важны праздникиСколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опросСколько крымчан согласны встретить Новый год на работе
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РИА Новости Крым
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общество, психология, совет эксперта, новый год 2023
Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника

Психолог Демурия научила создавать новогоднее настроение

08:02 11.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка к новогодним праздникам в Севастополе
Подготовка к новогодним праздникам в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Декабрь – время годовых отчетов, завершения проектов и подведения рабочих итогов. Месяц, когда многие включаются в предновогоднюю гонку в попытках завершить накопленные дела. Это накаляет эмоциональную атмосферу, приводит к усталости и подавленному состоянию. Как взбодриться и встретить Новый год в праздничном настроении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.
Игнорировать усталость и подавленное настроение не нужно, уверяет психолог. Главное признаться самому себе в существовании проблемы, точно определить, что именно лишает вас энергии и отнимает хорошее настроение. В этом начало решения проблемы:
"Кто-то сталкивается с авралом на работе, кто-то переживает какую-то утрату, кого-то пугает сложность текущей ситуации. Важно понять, что мешает именно вам ощутить праздничное настроение, признать свои чувства", - советует психолог.
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Если вопрос в высокой загруженности на работе, следует остановиться и распределить задачи – чаще всего оказывается, что часть дел можно отложить на январь или кому-то делегировать. Если дело во внутренних переживаниях, поможет общение с друзьями и близкими. Также психолог советует заняться каким-то приятным делом, чтобы направить ход мыслей в иное русло, в частности, это может быть подготовка к Новому году:
"Сформируйте список блюд праздничного стола, купите подарки близким, продумайте программу новогоднего вечера, начинайте украшать квартиру. Вместе с детьми можно смастерить елочные украшения. Вообще творчество – хорошая возможность разбудить своего внутреннего ребенка и поднять настроение", - советует Демурия.
Также специалист рекомендует наполнить дом новогодними ароматами. Подойдут корица, имбирь, хвоя и цитрусы. Генеральная уборка дома перед Новым годом тоже может оказаться хорошим способом избавится от накопленной негативной энергии. Кроме того, нужно понять, чего хотите от праздника именно вы. Не обязательно следовать привычных ритуалам, которых от вас ожидают. Кому-то хочется застолья в кругу семьи, другие предпочитают вечер наедине с любимым новогодним фильмом и салатом оливье, кто-то мечтает о путешествии. Если вы уже сейчас примите решение сделать так, как хочется именно вам – не только сам праздник, но и его ожидание станет радостнее.
Ранее Екатерина Демурия объяснила, как перестать "откладывать себя на потом" и научится жить счастливо.
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