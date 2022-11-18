https://crimea.ria.ru/20221118/kak-perestat-otkladyvat-sebya-na-potom--sovety-psikhologa-1125416190.html

Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога

Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога

События последних лет скорректировали планы многих людей, вынудив их по-другому взглянуть на свою жизнь и пересмотреть ценности. Несмотря на это, по данным... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T21:44

2022-11-18T21:44

2022-11-18T21:04

психология

общество

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. События последних лет скорректировали планы многих людей, вынудив их по-другому взглянуть на свою жизнь и пересмотреть ценности. Несмотря на это, по данным опроса ВЦИОМ, 81% россиян в той или иной степени ощущают себя счастливыми. По мнению психолога Екатерины Демурия, у современного человека появляется понимание об относительности счастья и потребность жить здесь и сейчас. Об этом она рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму".Психолог напомнила, что счастье относительно и не подразумевает нормы. У каждого человека есть свои параметры счастья, но основным критерием является достижение определенных успехов и развития – в карьере, семье или дружбе.Однако события последних лет изменили отношение людей к жизни, считает она. Во-первых, многие пересматривают свои ценности, а во-вторых, перестают откладывать жизнь на потом."За этот год произошла колоссальная переоценка ценностей. Сейчас мы часто слышим, что главное – это мирное небо над головой, со всем остальным справимся. Я думаю, что в этом кроется суть роста процента счастливых людей, – считает специалист. – Долгое время психологам поступали запросы от пациентов, для которых существует только "завтра". Вот завтра я начну свою новую, лучшую жизнь, когда у меня будет такой-то доход, такая-то машина и такие-то отношения, и буду счастлив. Реальность и все происходящие события подсветили нам важность момента "здесь и сейчас".Эксперт отмечает, что многие перестали откладывать заботу о себе, своем психологическом и физическом здоровье, надевают самую красивую одежду без повода и достают с полок запылившуюся "нарядную" посуду, не дожидаясь случая, и встречаются с друзьями лично, избегая привычных формальных звонков и сообщений."Главное, не перегнуть палку и сохранить здравый смысл. Мы взрослые, у нас есть определенная ответственность, семья, дети, еще какие-то задачи. Важно понимать, что есть этот момент взрослости и распределения, но при этом не откладывать на потом или на черный день", – напомнила в заключение психолог.Ранее психолог научила различать виды стресса, чтобы бороться с ним правильно.

https://crimea.ria.ru/20221024/kak-uberech-sebya-ot-negativnykh-novostey--psikhologi-1125006196.html

https://crimea.ria.ru/20221102/sto-ottenkov-stressa-psikholog-nauchila-effektivno-pobezhdat-trevogu-1125213300.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество