https://crimea.ria.ru/20221102/sto-ottenkov-stressa-psikholog-nauchila-effektivno-pobezhdat-trevogu-1125213300.html

Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу

Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу

В современном мире очень много стрессогенных факторов, при этом виды стрессов различаются и выход из такого состояния для каждого из них разный. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T20:46

2022-11-02T20:46

2022-11-02T15:57

радио "спутник в крыму"

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В современном мире очень много стрессогенных факторов, при этом виды стрессов различаются и выход из такого состояния для каждого из них разный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова.По словам Евдокимовой, испытывать стресс для человека нормально - такова реакция организма на различные факторы. Чтобы победить это состояние, сначала нужно понять, что привело к нему именно вас:Определившись в источником, нужно постараться его исключить: перестаньте читать слишком много новостей, если они вас тревожат, или окружите себя яркими красками, устройте хорошее освещение в квартире, если вас угнетают серые осенние краски за окном. Кроме того, в борьбе со стрессом хорошо помогаю медитации, массаж, спорт и прогулки на природе.Еще один метод победить стресс — фармакологический. По мнению Евдокимовой, к нему следует прибегать только в крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы не помогли. Понять, пора ли переходить к специальным препаратам помогут специальные тесты, которые можно пройти самостоятельно в Интернете. Если вы понимаете, что крайне истощены, придется обратиться к специалисту, который подберет препарат, подходящий именно вам.Ранее сообщалось, что с начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий удвоились и достигли почти 20 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20220726/skolko-rossiyan-ispytyvayut-stress-i-kak-ego-pobezhdayut-1123954230.html

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психология