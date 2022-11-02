https://crimea.ria.ru/20221102/sto-ottenkov-stressa-psikholog-nauchila-effektivno-pobezhdat-trevogu-1125213300.html
Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу
Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу
В современном мире очень много стрессогенных факторов, при этом виды стрессов различаются и выход из такого состояния для каждого из них разный. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T20:46
2022-11-02T20:46
2022-11-02T15:57
радио "спутник в крыму"
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В современном мире очень много стрессогенных факторов, при этом виды стрессов различаются и выход из такого состояния для каждого из них разный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова.По словам Евдокимовой, испытывать стресс для человека нормально - такова реакция организма на различные факторы. Чтобы победить это состояние, сначала нужно понять, что привело к нему именно вас:Определившись в источником, нужно постараться его исключить: перестаньте читать слишком много новостей, если они вас тревожат, или окружите себя яркими красками, устройте хорошее освещение в квартире, если вас угнетают серые осенние краски за окном. Кроме того, в борьбе со стрессом хорошо помогаю медитации, массаж, спорт и прогулки на природе.Еще один метод победить стресс — фармакологический. По мнению Евдокимовой, к нему следует прибегать только в крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы не помогли. Понять, пора ли переходить к специальным препаратам помогут специальные тесты, которые можно пройти самостоятельно в Интернете. Если вы понимаете, что крайне истощены, придется обратиться к специалисту, который подберет препарат, подходящий именно вам.Ранее сообщалось, что с начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий удвоились и достигли почти 20 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20220726/skolko-rossiyan-ispytyvayut-stress-i-kak-ego-pobezhdayut-1123954230.html
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психология
Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу
Психолог научила различать виды стресса, чтобы бороться с ним правильно
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым.
В современном мире очень много стрессогенных факторов, при этом виды стрессов различаются и выход из такого состояния для каждого из них разный. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова.
По словам Евдокимовой, испытывать стресс для человека нормально - такова реакция организма на различные факторы. Чтобы победить это состояние, сначала нужно понять, что привело к нему именно вас:
"Стрессов огромное множество. Например, физиологический стресс - вы выходите из теплой квартиры и вдруг низкая температура. Травматический стресс, вызванный физической травмой. Это может быть изоляционный стресс, когда вы чувствуете одиночество. Информационный, который сегодня испытывают практически все, рабочий, эмоциональный и другие. И сначала нужно понять, что заставляет испытывать стресс именно вас", - советует доктор.
Определившись в источником, нужно постараться его исключить: перестаньте читать слишком много новостей, если они вас тревожат, или окружите себя яркими красками, устройте хорошее освещение в квартире, если вас угнетают серые осенние краски за окном. Кроме того, в борьбе со стрессом хорошо помогаю медитации, массаж, спорт и прогулки на природе.
"Еще есть смех, позитивное мышление. Вообще переключение на какие-то другие мысли отличный способ, поскольку стресс - это зависание на каком-то переживании. Хорошо работает повышение самооценки: смените прическу или начните учить японский язык", - предлагает специалист.
Еще один метод победить стресс — фармакологический. По мнению Евдокимовой, к нему следует прибегать только в крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы не помогли. Понять, пора ли переходить к специальным препаратам помогут специальные тесты, которые можно пройти самостоятельно в Интернете. Если вы понимаете, что крайне истощены, придется обратиться к специалисту, который подберет препарат, подходящий именно вам.
Ранее сообщалось
, что с начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий удвоились и достигли почти 20 млрд рублей.