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20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
С начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий выросли почти до 20 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T20:47
2022-10-31T20:47
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий выросли почти до 20 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты &gt;&gt;По данным Центра, всего граждане РФ в этом году купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 18,9 млрд рублей. При этом антидепрессанты стали покупать больше на 70%. Чаще всего к таким препаратам прибегают москвичи и жители Санкт-Петербурга. Седативные пользуются наибольшей популярностью в аптеках Псковской, Тверской и Тамбовской областей.Кроме того, среди россиян участились жалобы на психосоматические расстройства, при которых люди испытывают головную боль, тахикардию, тошноту.Ранее аналитики назвали регионы России, где чаще всего принимают антидепрессанты.
https://crimea.ria.ru/20220303/chem-otlichayutsya-trankvilizatory-ot-antidepressantov---psikhoterapevt-1122575826.html
https://crimea.ria.ru/20220225/vo-vremya-vseobschey-trevozhnosti-pod-ugrozoy-detskaya-psikhika--eksperty-1122510497.html
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общество, здоровье
20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов

В этом году россияне в два раза увеличили траты на антидепрессанты

20:47 31.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты в одной из аптек. Архивное фото
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в одной из аптек. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий выросли почти до 20 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.
В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты >>
По данным Центра, всего граждане РФ в этом году купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 18,9 млрд рублей. При этом антидепрессанты стали покупать больше на 70%. Чаще всего к таким препаратам прибегают москвичи и жители Санкт-Петербурга. Седативные пользуются наибольшей популярностью в аптеках Псковской, Тверской и Тамбовской областей.
Таблетки
3 марта, 21:21
Чем отличаются транквилизаторы от антидепрессантов - психотерапевт
"Специалисты сейчас более загружены, и людям приходится дольше ждать своей очереди. Пациенты жалуются на тревогу, постоянное плохое настроение, нарушение сна, слезы, раздражительность, вспышки гнева", — объяснила статистику врач-психотерапевт Елена Бурделова.
Кроме того, среди россиян участились жалобы на психосоматические расстройства, при которых люди испытывают головную боль, тахикардию, тошноту.
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25 февраля, 21:59
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Ранее аналитики назвали регионы России, где чаще всего принимают антидепрессанты.
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