https://crimea.ria.ru/20221031/20-mlrd-na-spokoystvie-v-rossii-udvoilis-prodazhi-antidepressantov-1125134992.html

20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов

20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов - РИА Новости Крым, 31.10.2022

20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов

С начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий выросли почти до 20 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T20:47

2022-10-31T20:47

2022-10-31T20:47

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий выросли почти до 20 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты >>По данным Центра, всего граждане РФ в этом году купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 18,9 млрд рублей. При этом антидепрессанты стали покупать больше на 70%. Чаще всего к таким препаратам прибегают москвичи и жители Санкт-Петербурга. Седативные пользуются наибольшей популярностью в аптеках Псковской, Тверской и Тамбовской областей.Кроме того, среди россиян участились жалобы на психосоматические расстройства, при которых люди испытывают головную боль, тахикардию, тошноту.Ранее аналитики назвали регионы России, где чаще всего принимают антидепрессанты.

https://crimea.ria.ru/20220303/chem-otlichayutsya-trankvilizatory-ot-antidepressantov---psikhoterapevt-1122575826.html

https://crimea.ria.ru/20220225/vo-vremya-vseobschey-trevozhnosti-pod-ugrozoy-detskaya-psikhika--eksperty-1122510497.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, здоровье