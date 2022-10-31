https://crimea.ria.ru/20221031/20-mlrd-na-spokoystvie-v-rossii-udvoilis-prodazhi-antidepressantov-1125134992.html
20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
С начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий выросли почти до 20 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T20:47
2022-10-31T20:47
2022-10-31T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С начала года расходы россиян на седативные препараты и средства от депрессий выросли почти до 20 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты >>По данным Центра, всего граждане РФ в этом году купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 18,9 млрд рублей. При этом антидепрессанты стали покупать больше на 70%. Чаще всего к таким препаратам прибегают москвичи и жители Санкт-Петербурга. Седативные пользуются наибольшей популярностью в аптеках Псковской, Тверской и Тамбовской областей.Кроме того, среди россиян участились жалобы на психосоматические расстройства, при которых люди испытывают головную боль, тахикардию, тошноту.Ранее аналитики назвали регионы России, где чаще всего принимают антидепрессанты.
https://crimea.ria.ru/20220303/chem-otlichayutsya-trankvilizatory-ot-antidepressantov---psikhoterapevt-1122575826.html
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общество, здоровье
20 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
В этом году россияне в два раза увеличили траты на антидепрессанты