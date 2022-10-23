https://crimea.ria.ru/20221023/v-obschestve-rastet-zapros-na-psikhologicheskuyu-pomosch--eksperty-1125005411.html

В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты

В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты - РИА Новости Крым, 23.10.2022

В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты

В послепандемийный период, на фоне колебаний политического климата психологическое здоровье землян заметно ухудшилось. При этом исследования показывают, что... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T17:46

2022-10-23T17:46

2022-10-23T17:46

психология

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В послепандемийный период, на фоне колебаний политического климата психологическое здоровье землян заметно ухудшилось. При этом исследования показывают, что россияне наиболее стрессоустойчивы по сравнению с другими народами. Между тем мировые потрясения спровоцировали запрос у населения на помощь у псевдопсихологов, целителей, шаманов и гадалок. Эксперты уверены, вывести россиян из околопсихологической лихорадки и направить к специалистам, сможет законодательная база в этой сфере.Подход к снарядуКак сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в московском пресс-центре МИА "Россия сегодня", каждый седьмой житель планеты страдает определенными психологическими расстройствами."Мы действительно наблюдаем тренд на увеличение психологической помощи, количество обращений растет. И если в психиатрии все детально регламентировано, то со специалистами в области психологии мы только делаем первые законодательные шаги. Наша цель – законодательно закрепить права и обязанности, как пациента, так и врача", – прокомментировал Олег Салагай.Первыми закон о психологической помощи на региональном уровне приняла Москва. Жителям столицы она доступна бесплатно нарду с другими медицинскими услугами. На федеральном уровне законодательство еще не принято. Последний выстраданный "подход к снаряду" закончился походом российских психологов в Госдуму. По словам директора ФГБНУ "Психологический институт Российской академии образования", президента Российского психологического общества Юрия Зинченко, парламентарии услышали специалистов, начали подвижки в работе над проектом закона."Нам необходимо четко прописать все базовые пункты. Что такое психологическая помощь? Обозначить права получателей такой помощи. Определить, с какого возраста ребенок может самостоятельно без сопровождения родителей обратится к психологу. Какое образование должно быть у специалиста, чтобы человек был уверен в качестве услуг и получил гарантии. Выстроить систему подтверждения квалификации, профессиональной этики и кодекс психолога", – уверен Юрий Зинченко.Психологическое окноНа скорейшее принятие закона для коллег по цеху надеются и психиатры. По мнению главврача московской Психиатрической клинической больница № 1 Георгия Костюка, сегодня направление к психиатру можно получить только через терапевта."Не всегда врач общей практики может заметить тревожные эмоциональные состояния или поведенческие изменения в силу профессиональной подготовки. Профессиональному психологу же это не составит труда. Тем более, в обществе живет стереотип, что обращаться к психиатру стыдно, лучше перетерпеть и как-нибудь само наладится. Психолог же, разумеется при определенных показаниях, сможет корректно убедить человека в необходимости такой помощи. Так что мы очень рассчитывает на подобное "психологическое окно", – сказал Георгий Костюк.Вход в профессиюНаряду с разработкой закона, экспертов беспокоит и профессиональная подготовка специалистов. Сейчас в России 480 вузов готовят дипломированных психологов. В регионах образование оставляет желать лучшего, в топе традиционно Москва и Петербург."Если мы планируем разрешить специалисту оказывать психологическую помощь, то образование может быть получено окончанием пятилетнего специалитета, либо по двухступенчатой Болонской системе. Но принципиально, чтобы бакавриат и магистратура были по специальности психология. Недопустимо, когда физики, химики или инженеры после степени бакалавра оканчивают магистратуру по психологии. Таким образом войти в профессию нельзя", – считает директор Института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Мария Киселева.По единогласному мнению экспертов, базовое психологическое образование поможет прежде всего самим психологам уберечься от выгорания.

https://crimea.ria.ru/20221010/kak-ne-poddavatsya-lozhnoy-panike--psikholog-1124806279.html

https://crimea.ria.ru/20221015/vnezapno-psikholog-posovetoval-smotret-filmy-uzhasov-dlya-dolgoy-zhizni-1124895156.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, здоровье