https://crimea.ria.ru/20221116/vtsiom-poschital-schastlivykh-rossiyan-1125388069.html
ВЦИОМ посчитал счастливых россиян
ВЦИОМ посчитал счастливых россиян - РИА Новости Крым, 16.11.2022
ВЦИОМ посчитал счастливых россиян
Индекс счастья в России предсказуемо снижается, однако большинство россиян по-прежнему считают себя счастливыми людьми. Таковы результаты опроса Всероссийского... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T08:16
2022-11-16T08:16
2022-11-16T07:53
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Индекс счастья в России предсказуемо снижается, однако большинство россиян по-прежнему считают себя счастливыми людьми. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения с участием 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.Кроме того, большая часть граждан считает, что их окружают в основном счастливые люди или же уверены, что счастливых и несчастных в окружении поровну. В основном несчастливых людей вокруг себя видит каждый третий.При этом индекс счастья за последнее время несколько снизился. Максимальным он был в 2017 году, когда счастливыми себя считали 87% россиян.Ранее россияне назвали главные признаки самореализации в жизни. По мнению большинства, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие.
https://crimea.ria.ru/20220919/nazvano-osennee-blyudo-schastya-1124548146.html
https://crimea.ria.ru/20220713/sotsopros-zhiteli-yuga-rossii--samye-schastlivye-v-strane-1123829956.html
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общество, опрос
ВЦИОМ посчитал счастливых россиян
ВЦИОМ: большинство россиян по-прежнему счастливы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Индекс счастья в России предсказуемо снижается, однако большинство россиян по-прежнему считают себя счастливыми людьми. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения с участием 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.
"Большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%. При этом более трети россиян выражают полную уверенность в этом (35%), почти каждый второй ответил, что скорее является таковым (46%). Несчастливы 15% наших соотечественников", -сообщает ВЦИОМ.
Кроме того, большая часть граждан считает, что их окружают в основном счастливые люди или же уверены, что счастливых и несчастных в окружении поровну. В основном несчастливых людей вокруг себя видит каждый третий.
При этом индекс счастья за последнее время несколько снизился. Максимальным он был в 2017 году, когда счастливыми себя считали 87% россиян.
Ранее россияне назвали главные признаки
самореализации в жизни. По мнению большинства, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие.