https://crimea.ria.ru/20221116/vtsiom-poschital-schastlivykh-rossiyan-1125388069.html

ВЦИОМ посчитал счастливых россиян

ВЦИОМ посчитал счастливых россиян - РИА Новости Крым, 16.11.2022

ВЦИОМ посчитал счастливых россиян

Индекс счастья в России предсказуемо снижается, однако большинство россиян по-прежнему считают себя счастливыми людьми. Таковы результаты опроса Всероссийского... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T08:16

2022-11-16T08:16

2022-11-16T07:53

общество

опрос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Индекс счастья в России предсказуемо снижается, однако большинство россиян по-прежнему считают себя счастливыми людьми. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения с участием 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.Кроме того, большая часть граждан считает, что их окружают в основном счастливые люди или же уверены, что счастливых и несчастных в окружении поровну. В основном несчастливых людей вокруг себя видит каждый третий.При этом индекс счастья за последнее время несколько снизился. Максимальным он был в 2017 году, когда счастливыми себя считали 87% россиян.Ранее россияне назвали главные признаки самореализации в жизни. По мнению большинства, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие.

https://crimea.ria.ru/20220919/nazvano-osennee-blyudo-schastya-1124548146.html

https://crimea.ria.ru/20220713/sotsopros-zhiteli-yuga-rossii--samye-schastlivye-v-strane-1123829956.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, опрос