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Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни
Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни
По мнению большинства россиян, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие. Такие... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T07:43
2022-09-12T07:43
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. По мнению большинства россиян, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие. Такие результаты получили аналитики сервиса SuperJob, опросив 1,6 тыс. совершеннолетних россиян из разных регионов страны. По данным исследования, семья и любимое дело — главные приоритеты для россиян обоих полов: о семье и детях говорят 39% мужчин и 41% женщин, о работе - 31 и 40% соответственно. Независимость и самостоятельность считают главным показателем самореализации 27% россиян и 23% россиянок. Высокий доход, как показатель реализации человека в жизни, в отношении мужчин отмечали 20%, тогда как в отношении женщин — лишь 13% опрошенных. Важность карьеры для мужчин подчеркивали 20%, для женщин — 12%. Для 15% граждан России самореализация определяется уровнем уверенности в себе. Чем старше респонденты, тем чаще они говорят о том, что понятие самореализации включает создание семьи, любовь и заботу о здоровье. Россияне до 34 лет приоритетами считают карьеру, достижение целей и высокий уровень дохода. Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.
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общество
Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни

Реализоваться в жизни — значит создать семью и заниматься любимым делом

07:43 12.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. По мнению большинства россиян, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие. Такие результаты получили аналитики сервиса SuperJob, опросив 1,6 тыс. совершеннолетних россиян из разных регионов страны.
По данным исследования, семья и любимое дело — главные приоритеты для россиян обоих полов: о семье и детях говорят 39% мужчин и 41% женщин, о работе - 31 и 40% соответственно.
Независимость и самостоятельность считают главным показателем самореализации 27% россиян и 23% россиянок. Высокий доход, как показатель реализации человека в жизни, в отношении мужчин отмечали 20%, тогда как в отношении женщин — лишь 13% опрошенных. Важность карьеры для мужчин подчеркивали 20%, для женщин — 12%.
Для 15% граждан России самореализация определяется уровнем уверенности в себе. Чем старше респонденты, тем чаще они говорят о том, что понятие самореализации включает создание семьи, любовь и заботу о здоровье.
Россияне до 34 лет приоритетами считают карьеру, достижение целей и высокий уровень дохода.
Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.
 
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