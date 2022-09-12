https://crimea.ria.ru/20220912/rossiyane-nazvali-glavnye-priznaki-samorealizatsii-v-zhizni-1124469431.html

Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни

Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни

По мнению большинства россиян, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие. Такие... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T07:43

2022-09-12T07:43

2022-09-12T07:43

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. По мнению большинства россиян, самореализация в жизни определяется наличием семьи и работой, которая приносит не только доход, но и удовольствие. Такие результаты получили аналитики сервиса SuperJob, опросив 1,6 тыс. совершеннолетних россиян из разных регионов страны. По данным исследования, семья и любимое дело — главные приоритеты для россиян обоих полов: о семье и детях говорят 39% мужчин и 41% женщин, о работе - 31 и 40% соответственно. Независимость и самостоятельность считают главным показателем самореализации 27% россиян и 23% россиянок. Высокий доход, как показатель реализации человека в жизни, в отношении мужчин отмечали 20%, тогда как в отношении женщин — лишь 13% опрошенных. Важность карьеры для мужчин подчеркивали 20%, для женщин — 12%. Для 15% граждан России самореализация определяется уровнем уверенности в себе. Чем старше респонденты, тем чаще они говорят о том, что понятие самореализации включает создание семьи, любовь и заботу о здоровье. Россияне до 34 лет приоритетами считают карьеру, достижение целей и высокий уровень дохода. Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество