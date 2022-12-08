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Сколько крымчан согласны встретить Новый год на работе
Сколько крымчан согласны встретить Новый год на работе - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Сколько крымчан согласны встретить Новый год на работе
В этом году 12% жителей Крыма встретят Новый год на работе, при этом чаще всего отрабатывать новогодние смены соглашаются мужчины. Таковы результаты открытого... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T20:41
2022-12-08T20:41
2022-12-08T20:41
опрос
общество
новый год 2023
мнения
культура
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В этом году 12% жителей Крыма встретят Новый год на работе, при этом чаще всего отрабатывать новогодние смены соглашаются мужчины. Таковы результаты открытого опроса, который провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob."Слушать бой курантов на работе придется 12 процентам опрошенных. Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины - 18% против 6% среди женщин", - приводят статистику аналитики.По их данным, большинство жителей полуострова встретят Новый год в кругу семьи - такой вариант выбирают 73% опрошенных. В гости пойдут 5% респондентов, столько же уедут в другой город, 3% отправятся на дачу или в деревню, 2% - за границу. При этом лучшей компанией для встречи Нового года крымчане считают членов свои семей. Только 7% хотят отметить праздник в одиночестве, еще меньше с друзьями или коллегами - 5%. Остальные 3% предпочитают компанию любимого питомца. Отмечается также, что "семейный" вариант больше всего нравится женщинам.Еще по теме:Аксенов отменил запрет на салюты в Новый годЧто можно купить к новогоднему столу заранее - советы РоспотребнадзораПраздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома
https://crimea.ria.ru/20221207/aksenov-otmenil-zapret-na-salyuty-v-novyy-god-1125728091.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опрос, общество, новый год 2023, мнения, культура, праздники и памятные даты
Сколько крымчан согласны встретить Новый год на работе
В Крыму Новый год на работе чаще встречают мужчины - опрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В этом году 12% жителей Крыма встретят Новый год на работе, при этом чаще всего отрабатывать новогодние смены соглашаются мужчины. Таковы результаты открытого опроса, который провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
"Слушать бой курантов на работе придется 12 процентам опрошенных. Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины - 18% против 6% среди женщин", - приводят статистику аналитики.
По их данным, большинство жителей полуострова встретят Новый год в кругу семьи - такой вариант выбирают 73% опрошенных. В гости пойдут 5% респондентов, столько же уедут в другой город, 3% отправятся на дачу или в деревню, 2% - за границу.
При этом лучшей компанией для встречи Нового года крымчане считают членов свои семей. Только 7% хотят отметить праздник в одиночестве, еще меньше с друзьями или коллегами - 5%. Остальные 3% предпочитают компанию любимого питомца. Отмечается также, что "семейный" вариант больше всего нравится женщинам.