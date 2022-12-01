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Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Туризм
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Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома
Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома
Крым подходит к зимнему туристическому сезону в условиях закрытого авиасообщения и с непривычно ограниченными возможностями празднования: без масштабных... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T08:00
2022-12-01T08:00
туризм
крым
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крым подходит к зимнему туристическому сезону в условиях закрытого авиасообщения и с непривычно ограниченными возможностями празднования: без масштабных массовых мероприятий и народных гуляний. Но представители туристической отрасли объединились и приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". К акции подключились отели, санатории, туристические объекты, музеи, и даже звезды кино и эстрады.Об участии в акции уже заявили около ста крупных и малых отелей.Бассейны, горы, видыВ этом году регион существенно расширил палитру предложений. Уставшие от традиционного СПА-отдыха с коктейлем у бассейна, могут провести зимний отпуск в расположенных высоко в горах глэмпингах. Или в модульной гостинице на берегу озера недалеко от знаменитого пещерного города. Кстати, все они оборудованы купелями с подогревом, отоплением, электричеством и прочими благами цивилизации.Для любителей классического отдыха санатории и отели уровня 3-4* на Южном берегу подготовили возможность выбежать из бани или сауны… и окунуться в бодрящее Черное море. Многие гости, которые не практикуют моржевание, с удовольствием испытывают новые ощущение, заверили нас в одном из крупных круглогодичных отелей."Еще один интересный вид зимнего отдыха – горно-пешеходные экскурсии. Здесь главное не забывать предупреждать МЧС о своем маршруте и выходить в сопровождении профессиональных инструкторов. Большая пешеходная тропа очень востребована и доступна для людей практически с любым уровнем подготовки", – добавил представить местного туроператора.Тем, кто не очень любит ходить пешком, придутся по душе экскурсионные автобусные туры с посещением памятников культуры, истории, архитектуры, знаменитых ландшафтных парков. Еще раз о насущном – о ценахЭксперты отмечают определенное "заземление" цен в гостиницах всех категорий и значительный рост числа программ лояльности, скидок на раннее бронирование и других приятных бонусов.Даже санатории, которые ориентированы на оздоровление и лечение, сейчас прорабатывают развлекательные программы для детей и семей, в том числе новогодние банкеты и шоу. Тарасенко оценил предлагаемые продукты, как "доступные по стоимости, но весьма уровневые по качеству".По мнению члена совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, уходящий год можно считать знаковым для крымской туристической отрасли."Отельеры пересмотрели отношение к ценообразованию: многие из них предоставляют интересные скидки для крымчан и жителей соседних южных регионов. Кроме того, активно продаются туры выходного дня с поздним заселением в пятницу в 18 часов и выездом в районе 21 часа в воскресенье", – уточнил Тарасенко. Эксперт признал, что во многом такое решение было принято вынуждено. Однако, заверил он, "таких цен как сейчас, не видел примерно с 2015 года".
https://crimea.ria.ru/20221121/v--krym-na-novyy-god-na-kogo-rasschityvayut-otelery-i-eksperty-turotrasli-1125380044.html
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм в крыму, общество, авторы
Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома

Чем удивит Крым гостей и местных жителей в Новый год: мероприятия, скидки, активности

08:00 01.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодготовка к Новому году в Симферополе
Подготовка к Новому году в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крым подходит к зимнему туристическому сезону в условиях закрытого авиасообщения и с непривычно ограниченными возможностями празднования: без масштабных массовых мероприятий и народных гуляний. Но представители туристической отрасли объединились и приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". К акции подключились отели, санатории, туристические объекты, музеи, и даже звезды кино и эстрады.
Об участии в акции уже заявили около ста крупных и малых отелей.
"Празднование новогодних и рождественских праздников в Крыму пройдет не шумно, тепло и по-семейному. Крым – одно из самых привлекательных направлений для отдыха, для семейного, теплого, душевного праздника и мы предлагаем встретить Новый год в Крыму, как дома", – прокомментировал инициативу министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
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21 ноября, 07:04Радио "Спутник в Крыму"
В Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротрасли

Бассейны, горы, виды

В этом году регион существенно расширил палитру предложений. Уставшие от традиционного СПА-отдыха с коктейлем у бассейна, могут провести зимний отпуск в расположенных высоко в горах глэмпингах. Или в модульной гостинице на берегу озера недалеко от знаменитого пещерного города. Кстати, все они оборудованы купелями с подогревом, отоплением, электричеством и прочими благами цивилизации.
Для любителей классического отдыха санатории и отели уровня 3-4* на Южном берегу подготовили возможность выбежать из бани или сауны… и окунуться в бодрящее Черное море. Многие гости, которые не практикуют моржевание, с удовольствием испытывают новые ощущение, заверили нас в одном из крупных круглогодичных отелей.
"Еще один интересный вид зимнего отдыха – горно-пешеходные экскурсии. Здесь главное не забывать предупреждать МЧС о своем маршруте и выходить в сопровождении профессиональных инструкторов. Большая пешеходная тропа очень востребована и доступна для людей практически с любым уровнем подготовки", – добавил представить местного туроператора.
Тем, кто не очень любит ходить пешком, придутся по душе экскурсионные автобусные туры с посещением памятников культуры, истории, архитектуры, знаменитых ландшафтных парков.
Новый год
19 ноября, 19:09Радио "Спутник в Крыму"
Отдых и банкет в Крыму на Новый год – эксперт озвучила цены

Еще раз о насущном – о ценах

Эксперты отмечают определенное "заземление" цен в гостиницах всех категорий и значительный рост числа программ лояльности, скидок на раннее бронирование и других приятных бонусов.
"В этом году средний потребитель с бюджетом около 40-50 тысяч рублей на семью из четырех человек сможет выбирать из большого числа предложений", – заверил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко. Он подчеркнул, что такой привлекательный прайс предлагают отели самой любимой туристами части побережья – от Алушты до Фороса.
Даже санатории, которые ориентированы на оздоровление и лечение, сейчас прорабатывают развлекательные программы для детей и семей, в том числе новогодние банкеты и шоу. Тарасенко оценил предлагаемые продукты, как "доступные по стоимости, но весьма уровневые по качеству".
По мнению члена совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, уходящий год можно считать знаковым для крымской туристической отрасли.
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"Отельеры пересмотрели отношение к ценообразованию: многие из них предоставляют интересные скидки для крымчан и жителей соседних южных регионов. Кроме того, активно продаются туры выходного дня с поздним заселением в пятницу в 18 часов и выездом в районе 21 часа в воскресенье", – уточнил Тарасенко.
Эксперт признал, что во многом такое решение было принято вынуждено. Однако, заверил он, "таких цен как сейчас, не видел примерно с 2015 года".
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуОбществоАвторы
 
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08:00Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома
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