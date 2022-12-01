https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html

Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома

Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома

Крым подходит к зимнему туристическому сезону в условиях закрытого авиасообщения и с непривычно ограниченными возможностями празднования: без масштабных... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крым подходит к зимнему туристическому сезону в условиях закрытого авиасообщения и с непривычно ограниченными возможностями празднования: без масштабных массовых мероприятий и народных гуляний. Но представители туристической отрасли объединились и приняли решение запустить единую кампанию "Новый год в Крыму – как дома!". К акции подключились отели, санатории, туристические объекты, музеи, и даже звезды кино и эстрады.Об участии в акции уже заявили около ста крупных и малых отелей.Бассейны, горы, видыВ этом году регион существенно расширил палитру предложений. Уставшие от традиционного СПА-отдыха с коктейлем у бассейна, могут провести зимний отпуск в расположенных высоко в горах глэмпингах. Или в модульной гостинице на берегу озера недалеко от знаменитого пещерного города. Кстати, все они оборудованы купелями с подогревом, отоплением, электричеством и прочими благами цивилизации.Для любителей классического отдыха санатории и отели уровня 3-4* на Южном берегу подготовили возможность выбежать из бани или сауны… и окунуться в бодрящее Черное море. Многие гости, которые не практикуют моржевание, с удовольствием испытывают новые ощущение, заверили нас в одном из крупных круглогодичных отелей."Еще один интересный вид зимнего отдыха – горно-пешеходные экскурсии. Здесь главное не забывать предупреждать МЧС о своем маршруте и выходить в сопровождении профессиональных инструкторов. Большая пешеходная тропа очень востребована и доступна для людей практически с любым уровнем подготовки", – добавил представить местного туроператора.Тем, кто не очень любит ходить пешком, придутся по душе экскурсионные автобусные туры с посещением памятников культуры, истории, архитектуры, знаменитых ландшафтных парков. Еще раз о насущном – о ценахЭксперты отмечают определенное "заземление" цен в гостиницах всех категорий и значительный рост числа программ лояльности, скидок на раннее бронирование и других приятных бонусов.Даже санатории, которые ориентированы на оздоровление и лечение, сейчас прорабатывают развлекательные программы для детей и семей, в том числе новогодние банкеты и шоу. Тарасенко оценил предлагаемые продукты, как "доступные по стоимости, но весьма уровневые по качеству".По мнению члена совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, уходящий год можно считать знаковым для крымской туристической отрасли."Отельеры пересмотрели отношение к ценообразованию: многие из них предоставляют интересные скидки для крымчан и жителей соседних южных регионов. Кроме того, активно продаются туры выходного дня с поздним заселением в пятницу в 18 часов и выездом в районе 21 часа в воскресенье", – уточнил Тарасенко. Эксперт признал, что во многом такое решение было принято вынуждено. Однако, заверил он, "таких цен как сейчас, не видел примерно с 2015 года".

https://crimea.ria.ru/20221121/v--krym-na-novyy-god-na-kogo-rasschityvayut-otelery-i-eksperty-turotrasli-1125380044.html

https://crimea.ria.ru/20221119/otdykh-i-banket-v-krymu-na-novyy-god--ekspert-ozvuchila-tseny-1125380738.html

https://crimea.ria.ru/20221130/krymchanam-razreshili-zapuskat-salyuty-v-novogodnyuyu-noch-1125622476.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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