Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год
Запуск салютов на Новый год в Крыму разрешен на один день — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымчанам разрешили запускать салюты в Новый год, но всего на один день. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Соответствующий документ опубликован на портале правительства Республики Крым, обозначил он. Глава Крыма также подчеркнул, что надеется на сознательность и ответственность крымчан во время проведения праздничных мероприятий.
"Тем не менее, считаю важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий. Благодаря мужеству и стойкости наших воинов, участвующих в специальной военной операции, обеспечивается безопасность Крыма. Мы имеем возможность спокойно работать и учиться, растить детей, строить планы на будущее. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками – дети", — написал Аксенов.
Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".