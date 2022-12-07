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Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год
Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год
Крымчанам разрешили запускать салюты в Новый год, но всего на один день. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T10:24
2022-12-07T10:24
безопасность республики крым и севастополя
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымчанам разрешили запускать салюты в Новый год, но всего на один день. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов."Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома &gt;&gt;Соответствующий документ опубликован на портале правительства Республики Крым, обозначил он. Глава Крыма также подчеркнул, что надеется на сознательность и ответственность крымчан во время проведения праздничных мероприятий.Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
https://crimea.ria.ru/20221116/klassicheskiy-otdykh-bez-yarkikh-shou-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-krymu-1125380384.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов, общество
Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год

Запуск салютов на Новый год в Крыму разрешен на один день — Аксенов

10:24 07.12.2022
 
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Встреча Нового года. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымчанам разрешили запускать салюты в Новый год, но всего на один день. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома >>
Соответствующий документ опубликован на портале правительства Республики Крым, обозначил он. Глава Крыма также подчеркнул, что надеется на сознательность и ответственность крымчан во время проведения праздничных мероприятий.

"Тем не менее, считаю важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий. Благодаря мужеству и стойкости наших воинов, участвующих в специальной военной операции, обеспечивается безопасность Крыма. Мы имеем возможность спокойно работать и учиться, растить детей, строить планы на будущее. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками – дети", — написал Аксенов.

Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСергей АксеновОбщество
 
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