https://crimea.ria.ru/20221207/aksenov-otmenil-zapret-na-salyuty-v-novyy-god-1125728091.html

Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год

Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год

Крымчанам разрешили запускать салюты в Новый год, но всего на один день. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T10:24

2022-12-07T10:24

2022-12-07T10:24

безопасность республики крым и севастополя

крым

сергей аксенов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/56/1115795675_0:174:2815:1757_1920x0_80_0_0_574642f0f5d6cd8360b5bff7b474381d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымчанам разрешили запускать салюты в Новый год, но всего на один день. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов."Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Праздновать будем по-семейному: Новый год в Крыму, как дома >>Соответствующий документ опубликован на портале правительства Республики Крым, обозначил он. Глава Крыма также подчеркнул, что надеется на сознательность и ответственность крымчан во время проведения праздничных мероприятий.Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".

https://crimea.ria.ru/20221116/klassicheskiy-otdykh-bez-yarkikh-shou-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-krymu-1125380384.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов, общество