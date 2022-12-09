https://crimea.ria.ru/20221209/skolko-rossiyane-gotovy-potratit-na-novogodnee-zastole---opros-1125768328.html

Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос

Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос

Больше половины россиян потратят на новогодний стол до 5 тысяч рублей, каждый третий готов отдать за новогодние угощения до 10 тысяч, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T21:58

2022-12-09T21:58

2022-12-09T21:58

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новый год 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Больше половины россиян потратят на новогодний стол до 5 тысяч рублей, каждый третий готов отдать за новогодние угощения до 10 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования "Ромир".Сколько стоит вкусный праздникПо результатам опроса, сумму до 5 тыс. рублей считают приемлемой 59% россиян. Около 33% респондентов потратят от 5 до 10 тысяч рублей, 8% готовы заплатить за вкусный новогодний ужин до 15 тысяч, остальные могут себе позволить еще более дорогие угощения.Привычек не меняемСкромнее всего праздник будут отмечать молодые россияне, диапазон от 5 до 10 тыс. рублей чаще называли люди старшего возраста. Доля тех, кто потратит больше, приходится на возрастную группу от 25 до 44 лет. Ранее сообщалось, что спрос на новогодние товары в городах России вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Среди самых популярных товаров – елочные игрушки и шары, различные элементы подсветки от светодиодных звезд до свечей и светящихся деревянных фигурок, еловые венки и искусственные ели, "дождик" и серпантин.Ранее председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев предупредил, что в Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по кошельку жителей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы РоспотребнадзораСколько крымчан согласны встретить Новый год на работеБесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах

https://crimea.ria.ru/20221207/aksenov-otmenil-zapret-na-salyuty-v-novyy-god-1125728091.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опрос, россия, общество, новый год 2023, экономика