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Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос
Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос
Больше половины россиян потратят на новогодний стол до 5 тысяч рублей, каждый третий готов отдать за новогодние угощения до 10 тысяч, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T21:58
2022-12-09T21:58
опрос
россия
общество
новый год 2023
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Больше половины россиян потратят на новогодний стол до 5 тысяч рублей, каждый третий готов отдать за новогодние угощения до 10 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования "Ромир".Сколько стоит вкусный праздникПо результатам опроса, сумму до 5 тыс. рублей считают приемлемой 59% россиян. Около 33% респондентов потратят от 5 до 10 тысяч рублей, 8% готовы заплатить за вкусный новогодний ужин до 15 тысяч, остальные могут себе позволить еще более дорогие угощения.Привычек не меняемСкромнее всего праздник будут отмечать молодые россияне, диапазон от 5 до 10 тыс. рублей чаще называли люди старшего возраста. Доля тех, кто потратит больше, приходится на возрастную группу от 25 до 44 лет. Ранее сообщалось, что спрос на новогодние товары в городах России вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Среди самых популярных товаров – елочные игрушки и шары, различные элементы подсветки от светодиодных звезд до свечей и светящихся деревянных фигурок, еловые венки и искусственные ели, "дождик" и серпантин.Ранее председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев предупредил, что в Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по кошельку жителей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы РоспотребнадзораСколько крымчан согласны встретить Новый год на работеБесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах
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опрос, россия, общество, новый год 2023, экономика
Сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос

Половина Россиян потратят на новогодние угощения до 5 тыс рублей

21:58 09.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Больше половины россиян потратят на новогодний стол до 5 тысяч рублей, каждый третий готов отдать за новогодние угощения до 10 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования "Ромир".

Сколько стоит вкусный праздник

По результатам опроса, сумму до 5 тыс. рублей считают приемлемой 59% россиян. Около 33% респондентов потратят от 5 до 10 тысяч рублей, 8% готовы заплатить за вкусный новогодний ужин до 15 тысяч, остальные могут себе позволить еще более дорогие угощения.

Привычек не меняем

Скромнее всего праздник будут отмечать молодые россияне, диапазон от 5 до 10 тыс. рублей чаще называли люди старшего возраста. Доля тех, кто потратит больше, приходится на возрастную группу от 25 до 44 лет.
Отмечается, что несмотря на нестабильную текущую экономическую ситуацию, россияне по-прежнему предпочитают сохранять привычный уровень праздничных расходов и радовать себя приятными покупками.
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Ранее сообщалось, что спрос на новогодние товары в городах России вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Среди самых популярных товаров – елочные игрушки и шары, различные элементы подсветки от светодиодных звезд до свечей и светящихся деревянных фигурок, еловые венки и искусственные ели, "дождик" и серпантин.
Ранее председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев предупредил, что в Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по кошельку жителей региона.
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