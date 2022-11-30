https://crimea.ria.ru/20221130/kakie-produkty-podorozhayut-v-krymu-v-dekabre-1125609057.html

Какие продукты подорожают в Крыму в декабре

Какие продукты подорожают в Крыму в декабре - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Какие продукты подорожают в Крыму в декабре

В Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T19:39

2022-11-30T19:39

2022-11-30T18:24

общество

цены и тарифы

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по кошельку жителей региона. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.Макеев напомнил, что порядка 50% продовольственных товаров, в частности молочных, мясных и скоропортящихся, Крым получает с материка. Из-за логистических особенностей, такие виды продовольствия растут в цене примерно на 10%. Вместе с тем, дешевеют овощи и фрукты, в том числе благодаря поставкам из Запорожской и Херсонской областей.По его мнению, увеличение стоимости на продовольствие может не ощущаться в контексте инфляции, поскольку изменения затрагивают не только цены на продукты, но и доходы населения. Макеев убежден, что стоимость продовольствия в регионе станет стабильнее при появлении оптово-логистических центров."Мы не можем балансировать поставки и обеспечить долгосрочное хранение в течение всего года. В этом году нам повезло. Когда будут работать оптово-логистические центры, цены будут значительно сглажены, кроме того, это поможет крымскому производителю приумножить свою продукцию, так как ее будет где хранить", – резюмировал он.Ранее в Роскачестве рассказали, какие продукты можно покупать впрок.

https://crimea.ria.ru/20221128/rossiyane-v-pyat-raz-aktivnee-gotovyatsya-k-novomu-godu--issledovanie-1125568595.html

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общество, цены и тарифы, экономика, крым