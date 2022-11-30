https://crimea.ria.ru/20221130/kakie-produkty-podorozhayut-v-krymu-v-dekabre-1125609057.html
Какие продукты подорожают в Крыму в декабре
Какие продукты подорожают в Крыму в декабре - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Какие продукты подорожают в Крыму в декабре
В Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T19:39
2022-11-30T19:39
2022-11-30T18:24
общество
цены и тарифы
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по кошельку жителей региона. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.Макеев напомнил, что порядка 50% продовольственных товаров, в частности молочных, мясных и скоропортящихся, Крым получает с материка. Из-за логистических особенностей, такие виды продовольствия растут в цене примерно на 10%. Вместе с тем, дешевеют овощи и фрукты, в том числе благодаря поставкам из Запорожской и Херсонской областей.По его мнению, увеличение стоимости на продовольствие может не ощущаться в контексте инфляции, поскольку изменения затрагивают не только цены на продукты, но и доходы населения. Макеев убежден, что стоимость продовольствия в регионе станет стабильнее при появлении оптово-логистических центров."Мы не можем балансировать поставки и обеспечить долгосрочное хранение в течение всего года. В этом году нам повезло. Когда будут работать оптово-логистические центры, цены будут значительно сглажены, кроме того, это поможет крымскому производителю приумножить свою продукцию, так как ее будет где хранить", – резюмировал он.Ранее в Роскачестве рассказали, какие продукты можно покупать впрок.
https://crimea.ria.ru/20221128/rossiyane-v-pyat-raz-aktivnee-gotovyatsya-k-novomu-godu--issledovanie-1125568595.html
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общество, цены и тарифы, экономика, крым
Какие продукты подорожают в Крыму в декабре
Аналитик Макеев прогнозировал незначительный рост цен на молочку и мясо в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в декабре могут вырасти цены на скоропортящиеся товары, которые завозят на полуостров с материка, однако рост будет незначительным и не ударит по кошельку жителей региона. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.
Макеев напомнил, что порядка 50% продовольственных товаров, в частности молочных, мясных и скоропортящихся, Крым получает с материка. Из-за логистических особенностей, такие виды продовольствия растут в цене примерно на 10%. Вместе с тем, дешевеют овощи и фрукты, в том числе благодаря поставкам из Запорожской и Херсонской областей.
"По сравнению с прошлым годом овощи упали в цене минимум в два раза, а по тем продуктам, что везут с материка, есть некоторое повышение. Но всегда к Новому году потребление возрастает, на это реагируют торговые предприятия и пытаются заработать несколько больше, так происходит каждый год", – отметил аналитик.
По его мнению, увеличение стоимости на продовольствие может не ощущаться в контексте инфляции, поскольку изменения затрагивают не только цены на продукты, но и доходы населения. Макеев убежден, что стоимость продовольствия в регионе станет стабильнее при появлении оптово-логистических центров.
"Мы не можем балансировать поставки и обеспечить долгосрочное хранение в течение всего года. В этом году нам повезло. Когда будут работать оптово-логистические центры, цены будут значительно сглажены, кроме того, это поможет крымскому производителю приумножить свою продукцию, так как ее будет где хранить", – резюмировал он.