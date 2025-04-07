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Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
В Армянске 8 апреля проведут в последний путь земляка Дмитрия Тритяка – героя специальной военной операции. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Армянске 8 апреля проведут в последний путь земляка Дмитрия Тритяка – героя специальной военной операции. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава городской администрации Василий Телиженко.Он добавил, что прощание с бойцом состоится 8 апреля. Панихида пройдет в 12:00 в Свято-Никольском Храме Армянска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнениеВ Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперацииПо зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
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армянск, утраты, герои сво, новости крыма, крым, василий телиженко
Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком

Северный Крым простится с героем спецоперации из Армянска Дмитрием Тритяком

14:52 07.04.2025 (обновлено: 15:02 07.04.2025)
 
© Telegram-канал Василий ТелиженкоВ Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
В Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
© Telegram-канал Василий Телиженко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Армянске 8 апреля проведут в последний путь земляка Дмитрия Тритяка – героя специальной военной операции. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава городской администрации Василий Телиженко.
"При выполнении боевых задач, защищая Родину, погиб наш земляк Тритяк Дмитрий Анатольевич. Вечная память Герою! Соболезнования родным и друзьям", – написал Телиженко.
Он добавил, что прощание с бойцом состоится 8 апреля. Панихида пройдет в 12:00 в Свято-Никольском Храме Армянска.
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АрмянскУтратыГерои СВОНовости КрымаКрымВасилий Телиженко
 
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