https://crimea.ria.ru/20250407/v-armyanske-prostyatsya-s-geroem-svo-dmitriem-trityakom-1145493179.html

Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком

Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком

В Армянске 8 апреля проведут в последний путь земляка Дмитрия Тритяка – героя специальной военной операции. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T14:52

2025-04-07T14:52

2025-04-07T15:02

армянск

утраты

герои сво

новости крыма

крым

василий телиженко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Армянске 8 апреля проведут в последний путь земляка Дмитрия Тритяка – героя специальной военной операции. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава городской администрации Василий Телиженко.Он добавил, что прощание с бойцом состоится 8 апреля. Панихида пройдет в 12:00 в Свято-Никольском Храме Армянска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнениеВ Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперацииПо зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО

армянск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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