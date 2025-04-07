https://crimea.ria.ru/20250407/v-armyanske-prostyatsya-s-geroem-svo-dmitriem-trityakom-1145493179.html
Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
В Армянске 8 апреля проведут в последний путь земляка Дмитрия Тритяка – героя специальной военной операции. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T14:52
2025-04-07T14:52
2025-04-07T15:02
армянск
утраты
герои сво
новости крыма
крым
василий телиженко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145492996_0:150:865:637_1920x0_80_0_0_f85b17f7d6d743970c90ff5007f32013.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Армянске 8 апреля проведут в последний путь земляка Дмитрия Тритяка – героя специальной военной операции. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава городской администрации Василий Телиженко.Он добавил, что прощание с бойцом состоится 8 апреля. Панихида пройдет в 12:00 в Свято-Никольском Храме Армянска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнениеВ Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперацииПо зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
армянск
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145492996_0:139:865:788_1920x0_80_0_0_d2e63e113dd3babc12a8f0c6376ff26a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армянск, утраты, герои сво, новости крыма, крым, василий телиженко
Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
Северный Крым простится с героем спецоперации из Армянска Дмитрием Тритяком
14:52 07.04.2025 (обновлено: 15:02 07.04.2025)