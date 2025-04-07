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В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T13:32
2025-04-07T13:32
2025-04-07T13:32
новости
владимир путин (политик)
дмитрий песков
кремль
политика
перемирие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины."Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить вот те самые аспекты", – подчеркнул пресс-секретарь президента.Песков также обратил внимание, что Россия бьет исключительно по военным объектам на Украине, по социальным никаких ударов не наносится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Катериновку ДНРВСУ атаковали шесть энергообъектов России за суткиНад Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, политика, перемирие
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе", – добавил Песков.
Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины.
"Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить вот те самые аспекты", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков также обратил внимание, что Россия бьет исключительно по военным объектам на Украине, по социальным никаких ударов не наносится.
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