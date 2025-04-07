https://crimea.ria.ru/20250407/v-kremle-rasskazali-o-pozitsii-putina-po-prekrascheniyu-ognya-1145490154.html

В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня

В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня

Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T13:32

2025-04-07T13:32

2025-04-07T13:32

новости

владимир путин (политик)

дмитрий песков

кремль

политика

перемирие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины."Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить вот те самые аспекты", – подчеркнул пресс-секретарь президента.Песков также обратил внимание, что Россия бьет исключительно по военным объектам на Украине, по социальным никаких ударов не наносится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Катериновку ДНРВСУ атаковали шесть энергообъектов России за суткиНад Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, политика, перемирие