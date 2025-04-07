Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250407/v-kremle-rasskazali-o-pozitsii-putina-po-prekrascheniyu-ognya-1145490154.html
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T13:32
2025-04-07T13:32
новости
владимир путин (политик)
дмитрий песков
кремль
политика
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145290048_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_0bd9032033c55702a88d1f1d7a9cd6ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины."Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить вот те самые аспекты", – подчеркнул пресс-секретарь президента.Песков также обратил внимание, что Россия бьет исключительно по военным объектам на Украине, по социальным никаких ударов не наносится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Катериновку ДНРВСУ атаковали шесть энергообъектов России за суткиНад Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145290048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6316d63243e13ad554438381ec15c1a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, политика, перемирие
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня

Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы – Песков

13:32 07.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе", – добавил Песков.
Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины.
"Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить вот те самые аспекты", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков также обратил внимание, что Россия бьет исключительно по военным объектам на Украине, по социальным никаких ударов не наносится.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Катериновку ДНР
ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки
Над Крымом и Азовским морем перехвачены 14 беспилотников
 
НовостиВладимир Путин (политик)Дмитрий ПесковКремльПолитикаПеремирие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ
13:32В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
13:05Армия России освободила Катериновку ДНР
12:56ВСУ атаковали шесть энергообъектов России за сутки
12:32"Дорога в Тавриду": херсонских школьников познакомят с Крымом
12:17Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы
12:07Ветер парализовал работу парома в Севастополе
11:47Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
11:36На Кубани частично восстановили ж/д сообщение на месте падения дрона
11:28Шпионила и хранила взрывчатку – жительница Херсонщины пойдет под суд
11:19Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
11:10Фокус на клиентов: ВТБ открывает новые возможности для крымчан
11:05Регионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые
10:43В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
10:15Крымский мост на утро понедельника: данные об очередях на 10 утра
10:08Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалах
09:56В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек
09:44Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками
09:26В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
08:51Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
Лента новостейМолния