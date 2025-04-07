https://crimea.ria.ru/20250407/kak-zakrytie-usaid-povliyaet-na-narodnuyu-diplomatiyu-rossii-za-rubezhom-1145491871.html
Как закрытие USAID повлияет на народную дипломатию России за рубежом
Как закрытие USAID повлияет на народную дипломатию России за рубежом - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Как закрытие USAID повлияет на народную дипломатию России за рубежом
Россотрудничество не испытывает особой радости по поводу закрытия его прямого конкурента – Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T14:44
2025-04-07T14:44
2025-04-07T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Россотрудничество не испытывает особой радости по поводу закрытия его прямого конкурента – Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил руководитель российского федерального агентства Евгений Примаков на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам Примакова, ресурсы USAID и Россотрудничества "несопоставимы". При этом, по его мнению, несмотря на имеющиеся сегодня у американского агентства проблемы, сама эта структура никуда не исчезнет – просто поменяется менеджмент и вывеска, а суть останется прежней.Он также подчеркнул, что Россотрудничество как федеральный орган исполнительной власти ограничено в возможностях прямого финансирования иностранных юридических лиц, поскольку это запрещено законодательством. В то же время существуют российские организации, предоставляющие гранты, в частности Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, фонд "Русский мир" и АНО "Евразия".В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.В начале февраля глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Трамп согласен закрыть агентство.USAID 24 февраля официально объявило, что администрация США приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – властиСокрушительный удар: что Трамп задумал через USAIDРевизоры из США нагрянули в Киев
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РИА Новости Крым
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usaid, евгений примаков, россотрудничество, новости, политика, илон маск, сша, россия
Как закрытие USAID повлияет на народную дипломатию России за рубежом
Россотрудничество не испытывает особой радости по поводу закрытия USAID - Примаков
14:44 07.04.2025 (обновлено: 15:51 07.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Россотрудничество не испытывает особой радости по поводу закрытия его прямого конкурента – Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил руководитель российского федерального агентства Евгений Примаков на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Я не считаю, что мы должны равняться на эту когда-то могущественную, но сейчас постепенно сходящую на нет организацию. Мы не должны строить свою политику, нашу работу, наши мероприятия с оглядкой на то, а что там в USAID. У нас есть наши проекты и программы", – сказал он, отвечая на вопрос о конкурентной стратегии Россотрудничества в условиях закрытия USAID.
По словам Примакова, ресурсы USAID и Россотрудничества "несопоставимы". При этом, по его мнению, несмотря на имеющиеся сегодня у американского агентства проблемы, сама эта структура никуда не исчезнет – просто поменяется менеджмент и вывеска, а суть останется прежней.
"Если они (USAID - ред.) раньше тратили огромные средства на "гендерное равенство у пингвинов" и прочую ерунду, то сейчас они будут тратить средства более разумно. Хорошо ли будет от этого России? Я не уверен. Поэтому бурной радости от происходящего я бы не испытывал", - добавил глава Россотрудничества.
Он также подчеркнул, что Россотрудничество как федеральный орган исполнительной власти ограничено в возможностях прямого финансирования иностранных юридических лиц, поскольку это запрещено законодательством. В то же время существуют российские организации, предоставляющие гранты, в частности Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, фонд "Русский мир" и АНО "Евразия".
В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование
всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование
всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.
В начале февраля глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Трамп согласен закрыть агентство.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация США приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
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