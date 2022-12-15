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Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены

Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены

С 15 декабря в городах Крыма начинают работать елочные базары. В этом году крымчанам предложат на выбор ели, пихты Нордмана и сосны. Как сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T07:01

2022-12-15T07:01

2022-12-15T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым, Галина Оленева. С 15 декабря в городах Крыма начинают работать елочные базары. В этом году крымчанам предложат на выбор ели, пихты Нордмана и сосны. Как сообщил РИА Новости Крым заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев, законно купить Крымскую сосну можно только в двух муниципалитетах республики, на остальной ее территории будут продавать новогодние деревья из других регионов России.Где взять крымскую соснуПо его данным, "у частников" новогодние деревья будут стоить в среднем от 600 рублей за метр. Их повезут в основном из Ставропольского края и Пензенской области, и будут продавать во всех населенных пунктах республики.Куда идти за елкой в городах КрымаПо данным ялтинской администрации, в курортной столице Крыма елочные ярмарки откроются по улицам Киевской, 6, Большевитской, 10, Суворовской , 14, Блюхера, 4, Кирова, 25, Свердлова, 77, Фурмана, 4, Тимирязева,37, Московской,15, по Южнобережное шоссе, 63-А, а также возле конечной остановки по улице Халтурина и в переулке Красноармейском, 7.В Керчи елочные базары разместятся на пересечении улиц Пролетарской и Борзенко, по Войкова возле школы искусств им. Р. Сердюка, в районе Аршинцево - ул. Орджоникидзе, перед ДК "Корабел".В Феодосии торговать новогодними деревьями будут по улице Крымской, в район магазина "ПУД", на пересечении Маршала Еременко и Симферопольского шоссе, по улице Украинской (район магазина "Тюльпан"), а также по Советская, возле "Чистого дома".В Судаке точки продаж новогодних деревьев разместят по адресам Ленина, 35, Ленина, 61 и по улице Маяковского, возле автопарковки Площадь Молодежная.Ранее РИА Новости Крым сообщал адреса елочных базаров в Симферополе — всего в столице с 15 декабря заработают 15 таких площадок.В Севастополе елочные базары также открываются с четверга и продолжат свою работу до 31 декабря.В Евпатории елки можно приобрести по адресам: - пр-кт Победы, д. 40; - пр-кт Победы, у центрального входа в гормолзавод; - пр-кт Победы, в районе гормолзавода (пр-кт. Победы – ул. Интернациональная); - пр-кт Победы, д. 18 и д. 20, магазин "Прибой"; - ул. 9 Мая, в районе аптеки "Виста"; - ул. Товарная – ул. 2-й Гвардейской Армии, д. 18; - ул. Интернациональная, в районе остановки супермаркета "Фреш", с левой стороны; - ул. Интернациональная, в районе остановки супермаркета "Фреш", с правой стороны; - ул. Интернациональная, у входа в "Колхозный рынок"; - пгт. Мирный, Рыночная площадь. Средняя стоимость 1 метра ели или сосны составляет 500-1000 рублей. Кроме того, департаментом муниципального контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Евпатории еще осуществляется прием заявок от субъектов хозяйствования, желающих торговать новогодними деревцами.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествахВ Симферополе откроется почта Деда МорозаВласти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену

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