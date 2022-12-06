https://crimea.ria.ru/20221206/gde-v-simferopole-budut-rabotat-elochnye-bazary-1125715759.html

Где в Симферополе будут работать елочные базары

Где в Симферополе будут работать елочные базары - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Где в Симферополе будут работать елочные базары

В Симферополе 15 декабря откроются елочные базары. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T16:33

2022-12-06T16:33

2022-12-06T16:33

симферополь

городская среда

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе 15 декабря откроются елочные базары. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Отмечается, что в городе будет организовано 18 мест для продажи хвойных деревьев.Елочные базары будут работать по следующим адресам:– ул. Героев Сталинграда, 33;– ул. Ракетная, 17;– ул. Маршала Жукова, 15;– ул. Бородина, 1;– ул. Тепличная/Бородина, 22;– пр. Победы, 3 и 61;– ул. Лермонтова, 16;– ул. Киевская, 24;– ул. Беспалова, 49-б;– ул. Гурзуфская, 3/1;– ул. Турецкая, 32;– ул. Павленко/бульвар Ленина, 2;– ул. Севастопольская, 70-а/2 и 29;– ул. Севастопольская, 22/Самокиша;– ул. 60 лет Октября, 22 и 18а;Власти уточнили, что перечень точек продажи может быть расширен.Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев рассказал, что жители полуострова к Новому году смогут купить законно срубленную крымскую сосну. Приобрести новогоднее дерево можно будет на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а).

https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html

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симферополь, городская среда, общество