https://crimea.ria.ru/20221206/gde-v-simferopole-budut-rabotat-elochnye-bazary-1125715759.html
Где в Симферополе будут работать елочные базары
Где в Симферополе будут работать елочные базары - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Где в Симферополе будут работать елочные базары
В Симферополе 15 декабря откроются елочные базары. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T16:33
2022-12-06T16:33
2022-12-06T16:33
симферополь
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе 15 декабря откроются елочные базары. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Отмечается, что в городе будет организовано 18 мест для продажи хвойных деревьев.Елочные базары будут работать по следующим адресам:– ул. Героев Сталинграда, 33;– ул. Ракетная, 17;– ул. Маршала Жукова, 15;– ул. Бородина, 1;– ул. Тепличная/Бородина, 22;– пр. Победы, 3 и 61;– ул. Лермонтова, 16;– ул. Киевская, 24;– ул. Беспалова, 49-б;– ул. Гурзуфская, 3/1;– ул. Турецкая, 32;– ул. Павленко/бульвар Ленина, 2;– ул. Севастопольская, 70-а/2 и 29;– ул. Севастопольская, 22/Самокиша;– ул. 60 лет Октября, 22 и 18а;Власти уточнили, что перечень точек продажи может быть расширен.Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев рассказал, что жители полуострова к Новому году смогут купить законно срубленную крымскую сосну. Приобрести новогоднее дерево можно будет на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а).
https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html
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симферополь, городская среда, общество
Где в Симферополе будут работать елочные базары
В Симферополе с 15 декабря откроются елочные базары
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе 15 декабря откроются елочные базары. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
Отмечается, что в городе будет организовано 18 мест для продажи хвойных деревьев.
Елочные базары будут работать по следующим адресам:
– ул. Героев Сталинграда, 33;
– ул. Маршала Жукова, 15;
– ул. Тепличная/Бородина, 22;
– ул. Павленко/бульвар Ленина, 2;
– ул. Севастопольская, 70-а/2 и 29;
– ул. Севастопольская, 22/Самокиша;
– ул. 60 лет Октября, 22 и 18а;
Власти уточнили, что перечень точек продажи может быть расширен.
Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев рассказал, что жители полуострова к Новому году смогут купить законно срубленную крымскую сосну.
Приобрести новогоднее дерево можно будет на елочном базаре в Бахчисарае (ул. Промышленная, 4) и в лесхозе Симферополя (ул. Гурзуфская, 16а).