https://crimea.ria.ru/20221207/vlasti-kerchi-obyasnili-pokupku-novoy-glavnoy-elki-i-nazvali-ee-tsenu-1125732323.html

Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену

Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену

В этом году в Керчи установят новую 20-метровую новогоднюю елку, на ее приобретение направили 8,5 млн рублей. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T13:31

2022-12-07T13:31

2022-12-07T13:31

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым, Галина Оленева. В этом году в Керчи установят новую 20-метровую новогоднюю елку, на ее приобретение направили 8,5 млн рублей. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе керченской администрации, закупку произвели летом, а средства из городского бюджета на елку не тратили.В мэрии подчеркнули, что деньги из муниципального бюджета на новогодний комплект не тратили, закупка произведена по контрактам на благоустройство города в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Новую елку установят возле колоннады на центральной площади города, дополнением к ней станет иллюминация в виде шатра, который растянут от верхушки новогоднего дерева к колоннам. В других районах города поставят еще три елки, которые были приобретены в прошлые годы, остальная праздничная иллюминация, которая украсит Керчь в новогодние праздники, также прошлогодняя, уточнили в администрации.В ноябре сообщалось о том, что Евпатория в этом году направила 39 миллионов рублей на новогоднее декоративное освещение города. Как пояснял мэр города Александр Лоскутов, средства на закупку новогодней иллюминации для Евпатории были запланированы в бюджете заранее, с учетом критики горожан, оставшихся недовольными оформлением города в прошлом году.Ранее Крым, по примеру ряда других регионов страны, отказался от бюджетных трат на Новый год в условиях СВО, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе также решили не закупать новогодние украшения.

https://crimea.ria.ru/20221207/aksenov-otmenil-zapret-na-salyuty-v-novyy-god-1125728091.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, городская среда, общество, крым