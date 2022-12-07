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Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
В этом году в Керчи установят новую 20-метровую новогоднюю елку, на ее приобретение направили 8,5 млн рублей. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:31
2022-12-07T13:31
керчь
городская среда
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым, Галина Оленева. В этом году в Керчи установят новую 20-метровую новогоднюю елку, на ее приобретение направили 8,5 млн рублей. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе керченской администрации, закупку произвели летом, а средства из городского бюджета на елку не тратили.В мэрии подчеркнули, что деньги из муниципального бюджета на новогодний комплект не тратили, закупка произведена по контрактам на благоустройство города в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Новую елку установят возле колоннады на центральной площади города, дополнением к ней станет иллюминация в виде шатра, который растянут от верхушки новогоднего дерева к колоннам. В других районах города поставят еще три елки, которые были приобретены в прошлые годы, остальная праздничная иллюминация, которая украсит Керчь в новогодние праздники, также прошлогодняя, уточнили в администрации.В ноябре сообщалось о том, что Евпатория в этом году направила 39 миллионов рублей на новогоднее декоративное освещение города. Как пояснял мэр города Александр Лоскутов, средства на закупку новогодней иллюминации для Евпатории были запланированы в бюджете заранее, с учетом критики горожан, оставшихся недовольными оформлением города в прошлом году.Ранее Крым, по примеру ряда других регионов страны, отказался от бюджетных трат на Новый год в условиях СВО, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе также решили не закупать новогодние украшения.
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керчь, городская среда, общество, крым
Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену

В Керчи купили новую 20-метровую городскую елку за 8,5 млн

13:31 07.12.2022
 
© Пресс-служба администрации КерчиНачался монтаж новой новогодней елки в Керчи
Начался монтаж новой новогодней елки в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым, Галина Оленева. В этом году в Керчи установят новую 20-метровую новогоднюю елку, на ее приобретение направили 8,5 млн рублей. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе керченской администрации, закупку произвели летом, а средства из городского бюджета на елку не тратили.

"Елка приобретена летом, еще до распоряжения о не проведении пышных торжеств. Ее стоимость — 8,5 млн рублей, но в закупке речь идет о комплекте — елке и украшениям к ней", — сообщили в пресс-службе.

В мэрии подчеркнули, что деньги из муниципального бюджета на новогодний комплект не тратили, закупка произведена по контрактам на благоустройство города в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Новую елку установят возле колоннады на центральной площади города, дополнением к ней станет иллюминация в виде шатра, который растянут от верхушки новогоднего дерева к колоннам. В других районах города поставят еще три елки, которые были приобретены в прошлые годы, остальная праздничная иллюминация, которая украсит Керчь в новогодние праздники, также прошлогодняя, уточнили в администрации.
В ноябре сообщалось о том, что Евпатория в этом году направила 39 миллионов рублей на новогоднее декоративное освещение города. Как пояснял мэр города Александр Лоскутов, средства на закупку новогодней иллюминации для Евпатории были запланированы в бюджете заранее, с учетом критики горожан, оставшихся недовольными оформлением города в прошлом году.
Ранее Крым, по примеру ряда других регионов страны, отказался от бюджетных трат на Новый год в условиях СВО, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе также решили не закупать новогодние украшения.
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