https://crimea.ria.ru/20221118/vlasti-evpatorii-obyasnili-millionnye-traty-na-novogodnie-ukrasheniya-1125440301.html

Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения

Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения

Средства на закупку новогодней иллюминации для Евпатории были запланированы в бюджете заранее, с учетом критики горожан, оставшихся недовольными оформлением... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T21:22

2022-11-18T21:22

2022-11-18T21:22

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Средства на закупку новогодней иллюминации для Евпатории были запланированы в бюджете заранее, с учетом критики горожан, оставшихся недовольными оформлением города в прошлом году. Об этом сообщил мэр Александр Лоскутов, комментируя решение властей потратить десятки миллионов на декоративную подсветку, в то время как Крым отказался от бюджетных трат на Новый год в условиях СВО. Ранее стало известно, что власти Евпатории направят 39 миллионов рублей на новогоднее декоративное освещение города. Световые перетяжки, инсталляции и консоли появятся на 45 евпаторийских улицах, площадях и скверах, перечень которых определили власти.Как пояснил Лоскутов, запаса новогодних украшений в Евпатории недостаточно даже для минимального оформления города."Почему мы приняли решение закупить иллюминацию. Последний раз украшения для города приобретались в 2018 году. На сегодня из имеющихся 132 новогодних консолей в негодность пришли 65. Кроме того, вышли из строя все перетяжки, используемые для украшения Театральной площади и улицы Фрунзе. Этого явно недостаточно даже для минимального оформления города и поселков", – написал Лоскутов в своем Telegram-канале. По его словам, в прошлом году жители раскритиковали оформление города к Новому году, сравнивая с украшенными Ялтой, Севастополем и Симферополем. При этом он акцентировал, что "веселье на показ" в разгар спецоперации "абсолютно неуместно", в связи с этим город откажется от масштабных новогодних концертов, однако некоторые праздничные мероприятия все-таки состоятся. "Мы обязательно поздравим детей Евпатории в школах и детских садах, мы обязательно поздравим херсонских и запорожских детей в лагерях отдыха, а их сегодня больше 400", – добавил глава города. "Подчеркну, что из общего объема закупки более 60% отведено под круглогодичную атмосферную подсветку", – говорится в сообщении. Также он отметил, что оформление будет закуплено не только для Евпатории, но для поселков Мирный, Новоозерное и Заозерное. По мнению Лоскутова, это сыграет важную роль не только в создании настроения для мирных жителей, но и в работе локального туристического бизнеса, позволив сохранить рабочие места и выплатить зарплату сотрудникам.

https://crimea.ria.ru/20221116/klassicheskiy-otdykh-bez-yarkikh-shou-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-krymu-1125380384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, общество