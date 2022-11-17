https://crimea.ria.ru/20221117/evpatoriya-otdast-39-mln-rubley-na-novogodnee-osveschenie-goroda-1125414805.html

Евпатория отдаст 39 млн рублей на новогоднее освещение города

Евпатория отдаст 39 млн рублей на новогоднее освещение города - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Евпатория отдаст 39 млн рублей на новогоднее освещение города

Евпатория направит 39 миллионов рублей на новогоднее декоративное освещение города. В соответствии с постановлением местной администрации, речь идет об услугах... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T14:02

2022-11-17T14:02

2022-11-17T14:08

крым

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Евпатория направит 39 миллионов рублей на новогоднее декоративное освещение города. В соответствии с постановлением местной администрации, речь идет об услугах монтажа элементов декоративной подсветки в городе.В соответствии с документом, подрядчик получит 5,8 млн рублей авансом. Световые перетяжки, инсталляции и консоли появятся на 45 евпаторийских улицах, площадях и скверах, перечень которых определили власти.В пресс-службе администрации города РИА Новости Крым пояснили, что речь идет не только о монтаже, но и о приобретении элементов подсветки:"Из этих 39 млн рублей большая часть заложена на приобретение нового оборудования. Естественно, за его размещение в городе тоже надо заплатить. На монтаж предусмотрено около 10% суммы. Что касается формулировок постановления, это типовая форма", - утверждают в мэрии.Кроме того, по данным пресс-службы, речь идет не только о новогодней подсветке, но и о декоративном освещении, которое будет украшать Евпаторию круглый год. В мэрии уверяют, что это потребовалось, поскольку 65% имеющегося светового оформления полностью изношено и готовится к списанию."На самом деле закупается не только новогодняя подсветка, а в целом иллюминация, которая будет использоваться для освещения города. Там новогодней атрибутики всего 30% из всей суммы закупки. 60% - декоративные элементы освещения для круглогодичного использования. Новый год закончится, но потом будет курортный сезон, город будет красиво освещен", - пояснили в мэрии.В соответствии с данными открытых источников, основной вид деятельности выбранного подрядчика - "Розничная торговля осветительными приборами в специализированных магазинах". ИП зарегистрировано в Оренбургской области и имеет большой опыт участия в госзакупках в разных регионах России.Ранее Крым, по примеру ряда других регионов страны, отказался от бюджетных трат на Новый год в условиях СВО, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе также решили не закупать новогодние украшения.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория