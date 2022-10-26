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В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений
В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений
Власти Севастополя вслед за Крымом отказались от покупки украшений для Нового года. Город украсят тем, что приобреталось в прошлые годы, сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T13:32
2022-10-26T13:32
севастополь
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя вслед за Крымом отказались от покупки украшений для Нового года. Город украсят тем, что приобреталось в прошлые годы, сообщили РИА Новости Крым в региональном правительстве.Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих &gt;&gt;Как сообщал сайт РИА Новости Крым, регионы России отказываются от новогодних праздничных мероприятий на фоне проведения спецоперации. В Крыму также отказались от бюджетных трат на Новый год, а предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий.
https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-otkazalis-ot-byudzhetnykh-trat-na-novyy-god-1125077531.html
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севастополь, специальная военная операция рф на украине, общество
В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений

Севастополь в новогодние праздники украсят прошлогодним декором

13:32 26.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевНовогодние украшения в Севастополе
Новогодние украшения в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя вслед за Крымом отказались от покупки украшений для Нового года. Город украсят тем, что приобреталось в прошлые годы, сообщили РИА Новости Крым в региональном правительстве.
Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих >>
"Закупка новых элементов праздничной иллюминации в 2022 году не планируется - финансирование из бюджета города Севастополя на приобретение новых элементов праздничной иллюминации в 2022 году не предусмотрено", – сообщил РИА Новости Крым в департаменте городского хозяйства.
Утро 1-го января 2022 года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 15:53
В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, регионы России отказываются от новогодних праздничных мероприятий на фоне проведения спецоперации. В Крыму также отказались от бюджетных трат на Новый год, а предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий.
 
СевастопольСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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