https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-otkazalis-ot-zakupki-novogodnikh-ukrasheniy-1125094207.html
В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений
В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений
Власти Севастополя вслед за Крымом отказались от покупки украшений для Нового года. Город украсят тем, что приобреталось в прошлые годы, сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T13:32
2022-10-26T13:32
2022-10-26T13:32
севастополь
специальная военная операция рф на украине
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111583/74/1115837458_0:304:5843:3591_1920x0_80_0_0_242a9edd939c4931109dfaa8203d824b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя вслед за Крымом отказались от покупки украшений для Нового года. Город украсят тем, что приобреталось в прошлые годы, сообщили РИА Новости Крым в региональном правительстве.Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих >>Как сообщал сайт РИА Новости Крым, регионы России отказываются от новогодних праздничных мероприятий на фоне проведения спецоперации. В Крыму также отказались от бюджетных трат на Новый год, а предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий.
https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-otkazalis-ot-byudzhetnykh-trat-na-novyy-god-1125077531.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111583/74/1115837458_325:0:5518:3895_1920x0_80_0_0_7fd1a86c4d7400e5ef47bd6f034a9616.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, специальная военная операция рф на украине, общество
В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений
Севастополь в новогодние праздники украсят прошлогодним декором