https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-otkazalis-ot-zakupki-novogodnikh-ukrasheniy-1125094207.html

В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений

В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений - РИА Новости Крым, 26.10.2022

В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений

Власти Севастополя вслед за Крымом отказались от покупки украшений для Нового года. Город украсят тем, что приобреталось в прошлые годы, сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T13:32

2022-10-26T13:32

2022-10-26T13:32

севастополь

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя вслед за Крымом отказались от покупки украшений для Нового года. Город украсят тем, что приобреталось в прошлые годы, сообщили РИА Новости Крым в региональном правительстве.Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих >>Как сообщал сайт РИА Новости Крым, регионы России отказываются от новогодних праздничных мероприятий на фоне проведения спецоперации. В Крыму также отказались от бюджетных трат на Новый год, а предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий.

https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-otkazalis-ot-byudzhetnykh-trat-na-novyy-god-1125077531.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, специальная военная операция рф на украине, общество