https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих

Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих

На фоне специальной военной операции в городах России отменяют праздничные мероприятия – по настоянию жителей, инициативе властей или вовсе без объяснения... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T14:54

2022-10-07T14:54

2022-10-07T15:19

частичная мобилизация

крым

общество

российская федерация (россия, рф)

янина павленко

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. На фоне специальной военной операции в городах России отменяют праздничные мероприятия – по настоянию жителей, инициативе властей или вовсе без объяснения причины. В то время, как Волгоград три дня отмечал 733-летие со дня основания города, в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Зеленоградске и Краснознаменске (Калининградская область) фейерверки и развлекательные программы свернули.Однако впереди Новый год, а это – многомиллионные бюджеты, грандиозная иллюминация, тендеры, концерты и массовые гуляния. В 2022 праздник сплотил россиян задолго до его начала: все чаще звучат обращения к властям регионов об отмене масштабных мероприятий. Люди просят перераспределить выделенные из бюджета средства и направить их на поддержку бойцов, которые ждут только одного – скорейшей победы и возвращения домой.От покупки новых украшений и салюта уже отказались в Калуге. По решению главы города Дмитрия Денисова, освободившиеся средства направят на поддержку мобилизованных калужан. На следующий день к аналогичному решению пришли власти Калининграда – на сайте госзакупок отмечается, что аукцион отменен. Запланированные масштабные мероприятия и новогодние корпоративы также отменили в Ленинградской области."Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей", – сообщили в пресс-службе областного правительства.Отложить новогодний салют и новые световые инсталляции "до общей Победы" предложила и мэр Ялты Янина Павленко. Она первая выступила с такой инициативой в Крыму и рассчитывает, что это решение найдет отклик и в других городах республики.По словам Павленко, отказавшись от покупки новых украшений для традиционно самого нарядного на полуострове города, Ялта сэкономила минимум 30-50 миллионов. Их направят на снабжение военнослужащих – покупку дронов, тепловизоров, раций, термобелья, ковриков, вещмешков, аптечек с кровоостанавливающими средствами и других необходимых на фронте предметов.При этом новогоднюю атмосферу в городе все-таки организуют. Павленко отметила, что в запасе у Ялты много разнообразных инсталляций и украшений, купленных ранее."Мы готовимся к Новому году своими силами, это абсолютно естественно. Все, что мы выставляли в предыдущие годы, будем использовать. Ялта будет выглядеть празднично, но исключительно за счет уже накопленных ресурсов", – пояснила она.Вместе с тем, Павленко уверена в сознательности и социальной ответственности ялтинских предпринимателей, представителей крупного и мелкого бизнеса, которые "по умолчанию" откажутся от грандиозных корпоративных празднеств."Люди сами сплотились вокруг скорейшей победы в спецоперации и правильно определили приоритеты", – сказала она.В начале октября правительство РФ разрешило регионам закупать за счет средств бюджета беспилотники, средства радиосвязи, электронику, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, средства обнаружения БПЛА, оптических, лазерных и иных систем наведения, автотранспорт, автозапчасти, обмундирование и турснаряжение, лекарства и медизделия, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы и инструменты. Такие закупки будут считаться обеспечением муниципальных нужд субъекта РФ.Пока россияне ищут новые способы поддержки военнослужащих и мобилизованных, сами бойцы проходят подготовку, аккумулируя навыки, которые сохранят им жизнь "за ленточкой". Фотоотчет с учений и боевого слаживания подразделений перед отправкой на фронт – в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20221003/aksenov-rasskazal-kogda-mobilizovannye-v-krymu-poluchat-ekipirovku-1124703377.html

https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

частичная мобилизация, крым, общество, российская федерация (россия, рф), янина павленко, специальная военная операция рф на украине