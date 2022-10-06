Гордимся. Верим. Ждем.

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Как в Крыму тренируют мобилизованных ребят
19:07 06.10.2022 (обновлено: 19:08 06.10.2022)
Это было необычно и даже не верилось. Спасибо Минобороны и профильным ведомствам Крыма – они наконец решили показать, как тренируют ребят, которых скоро направят в зону СВО.
У них – и это не слова для отчета – реальный позитивный и боевой дух. Они понимают, куда они идут и зачем. Они реально тренируются, не халтуря, не филоня, зная, что от их навыков может зависеть жизнь их самих и товарищей рядом. И, конечно, инструктора. Они отрабатывают огневую, коммуникации, боевую слаженность, первую помощь. Ребята мобилизованные говорят, что инструктора все разные и дают по-разному. И это отлично. То есть не требуют строевым шагом ходить, делать только так и т.д. Это значит, каждый возьмет именно то, что заходит ему, ложится на его моторику, опыт, возраст, навыки.
Даже с больничного парень вышел и работает. У него было очень непростое ранение. Совсем недавно. Но он пришел и показывает ребятам, как надо, рассказывает про прилеты, что делать и т.д.
В общем, ребят реально учат, дрючат, за них беспокоятся. Они экипированы, они сыты, ночью они спят. Пусть, пока есть возможность... Скоро они уйдут "за ленточку". Берегите себя, пацаны. Пусть полученные навыки сохранят вам жизнь.
© РИА Новости Крым
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
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Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
2 из 13
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
3 из 13
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
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Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
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Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
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Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
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Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
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Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
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Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
10 из 13
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
11 из 13
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
12 из 13
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
13 из 13
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев