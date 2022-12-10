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Где в Севастополе откроются елочные базары - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Где в Севастополе откроются елочные базары
Где в Севастополе откроются елочные базары - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Где в Севастополе откроются елочные базары
В Севастополе с 15 декабря начинает работать новогодняя ярмарка, где можно будет купить живые ели и сосны. Об этом сообщила директор департамента сельского... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T16:35
2022-12-10T16:40
севастополь
новый год 2023
общество
елка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 декабря начинает работать новогодняя ярмарка, где можно будет купить живые ели и сосны. Об этом сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова."В преддверии новогодних праздников организована специализированная ярмарка "Елочный базар 2022". На ней можно будет приобрести главное украшение Нового года — ели, сосны. Проходить ярмарка будет ежедневно с 08:00 до 21:00", — отметила она.Адреса елочных базаровПриобрести ели и сосны можно будет на следующих площадках: 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта; улица Бориса Михайлова, в районе дома № 1; улица Вакуленчука, в районе ТЦ; проспект Генерала Острякова, в районе дома № 178; проспект Октябрьской Революции, в районе дома № 11; улица Павла Силаева, в районе рынка; проспект Героев Сталинграда, в районе дома № 60; улица Богданова, в районе дома № 17; улица Бухта Казачья, в районе дома № 56; улица 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта "Сады".Елочные базары будут работать до 31 декабря.Ярмарка "Праздничная"С 15 декабря по 8 января в Севастополе будет работать еще одна ярмарка, организованная департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка. Она развернется на площади Нахимова. Здесь можно будет найти самые разные новогодние атрибуты и товары. Торговые ряды будут работать ежедневно с 9:00 на площади, а также на смотровой площадке на проспекте Нахимова.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествахВ Симферополе откроется почта Деда МорозаГде в Симферополе будут работать елочные базары
https://crimea.ria.ru/20221130/krymskaya-sosna-k-novomu-godu-gde-kupit-i-skolko-stoit-1125621813.html
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севастополь, новый год 2023, общество, елка
Где в Севастополе откроются елочные базары

Где в Севастополе можно будет купить живые ели и сосны

16:35 10.12.2022 (обновлено: 16:40 10.12.2022)
 
© peggychoucair-1130890/pixabayЕлка
Елка
© peggychoucair-1130890/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 декабря начинает работать новогодняя ярмарка, где можно будет купить живые ели и сосны. Об этом сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
"В преддверии новогодних праздников организована специализированная ярмарка "Елочный базар 2022". На ней можно будет приобрести главное украшение Нового года — ели, сосны. Проходить ярмарка будет ежедневно с 08:00 до 21:00", — отметила она.

Адреса елочных базаров

Приобрести ели и сосны можно будет на следующих площадках: 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта; улица Бориса Михайлова, в районе дома № 1; улица Вакуленчука, в районе ТЦ; проспект Генерала Острякова, в районе дома № 178; проспект Октябрьской Революции, в районе дома № 11; улица Павла Силаева, в районе рынка; проспект Героев Сталинграда, в районе дома № 60; улица Богданова, в районе дома № 17; улица Бухта Казачья, в районе дома № 56; улица 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта "Сады".
Елочные базары будут работать до 31 декабря.
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Ярмарка "Праздничная"

С 15 декабря по 8 января в Севастополе будет работать еще одна ярмарка, организованная департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка. Она развернется на площади Нахимова. Здесь можно будет найти самые разные новогодние атрибуты и товары. Торговые ряды будут работать ежедневно с 9:00 на площади, а также на смотровой площадке на проспекте Нахимова.
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