https://crimea.ria.ru/20221213/kak-sdelat-novogodnie-blyuda-menee-vrednymi-1125831958.html

Как сделать новогодние блюда менее вредными

Как сделать новогодние блюда менее вредными - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Как сделать новогодние блюда менее вредными

Блюда, которые традиционно готовят на Новый год, можно сделать менее вредными, заменив часть ингредиентов. Советы на этот счет дала врач-диетолог, заведующая... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T08:48

2022-12-13T08:48

2022-12-13T00:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Блюда, которые традиционно готовят на Новый год, можно сделать менее вредными, заменив часть ингредиентов. Советы на этот счет дала врач-диетолог, заведующая отделом Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области Анна Басова.Салаты с майонезом, которые непременно готовят на праздничный стол, — самые вредные, подчеркивает врач. От таких заправок она рекомендует отказаться."Вторым номером в списке вредных новогодних угощений идет жареное мясо или курица. Лучше, если мясные блюда будут запеченными. Также хорошо бы отказаться от колбас, копченостей", — говорит диетолог."Если не хотите совсем отказываться от алкоголя, лучше поставить на стол напитки с минимальным содержанием сахара и минимальной крепости — столовые сухие вина", — приводит слова Басовой РБК Life.Снизить негативный эффект от калорийного стола в праздники поможет добавление в меню овощей и фруктов: авокадо, брокколи, цветной капусты, яблок.Некоторыми продуктами к празднику можно запастись заранее, предварительно продумав список новогодних блюд. В Роспотребнадзоре советуют оставить на потом все, что имеет короткий срок годности, остальное можно покупать уже сейчас. Это, к примеру, консервы, мука, крупы и шампанское.Также читайте на РИА Новости Крым: Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году.Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаЖдать ли снега в Крыму в декабре

https://crimea.ria.ru/20221204/assotsiatsiya-kulinarov-kryma-raskryla-spisok-vkusneyshikh-blyud-poluostrova-1125638782.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, общество, совет эксперта, здоровье, вкусно и полезно