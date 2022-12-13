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Как сделать новогодние блюда менее вредными - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Как сделать новогодние блюда менее вредными
Как сделать новогодние блюда менее вредными - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Как сделать новогодние блюда менее вредными
Блюда, которые традиционно готовят на Новый год, можно сделать менее вредными, заменив часть ингредиентов. Советы на этот счет дала врач-диетолог, заведующая... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T08:48
2022-12-13T00:30
новый год 2023
общество
совет эксперта
здоровье
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Блюда, которые традиционно готовят на Новый год, можно сделать менее вредными, заменив часть ингредиентов. Советы на этот счет дала врач-диетолог, заведующая отделом Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области Анна Басова.Салаты с майонезом, которые непременно готовят на праздничный стол, — самые вредные, подчеркивает врач. От таких заправок она рекомендует отказаться."Вторым номером в списке вредных новогодних угощений идет жареное мясо или курица. Лучше, если мясные блюда будут запеченными. Также хорошо бы отказаться от колбас, копченостей", — говорит диетолог."Если не хотите совсем отказываться от алкоголя, лучше поставить на стол напитки с минимальным содержанием сахара и минимальной крепости — столовые сухие вина", — приводит слова Басовой РБК Life.Снизить негативный эффект от калорийного стола в праздники поможет добавление в меню овощей и фруктов: авокадо, брокколи, цветной капусты, яблок.Некоторыми продуктами к празднику можно запастись заранее, предварительно продумав список новогодних блюд. В Роспотребнадзоре советуют оставить на потом все, что имеет короткий срок годности, остальное можно покупать уже сейчас. Это, к примеру, консервы, мука, крупы и шампанское.Также читайте на РИА Новости Крым: Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году.Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаЖдать ли снега в Крыму в декабре
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новый год 2023, общество, совет эксперта, здоровье, вкусно и полезно
Как сделать новогодние блюда менее вредными

Диетолог Басова рассказала, чем заменить вредные новогодние блюда

08:48 13.12.2022
 
© otolia / Africa StudioСалат "Оливье"
Салат Оливье
© otolia / Africa Studio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Блюда, которые традиционно готовят на Новый год, можно сделать менее вредными, заменив часть ингредиентов. Советы на этот счет дала врач-диетолог, заведующая отделом Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области Анна Басова.
Салаты с майонезом, которые непременно готовят на праздничный стол, — самые вредные, подчеркивает врач. От таких заправок она рекомендует отказаться.
"Вторым номером в списке вредных новогодних угощений идет жареное мясо или курица. Лучше, если мясные блюда будут запеченными. Также хорошо бы отказаться от колбас, копченостей", — говорит диетолог.
Не принесут пользы и сладкие газированные напитки, соки и алкоголь с большим количеством сахара. Соки лучше разбавлять водой в пропорции 1/3 сока и 2/3 воды, советует эксперт. При этом правильнее использовать обычную воду, а не минералку.
"Если не хотите совсем отказываться от алкоголя, лучше поставить на стол напитки с минимальным содержанием сахара и минимальной крепости — столовые сухие вина", — приводит слова Басовой РБК Life.
Снизить негативный эффект от калорийного стола в праздники поможет добавление в меню овощей и фруктов: авокадо, брокколи, цветной капусты, яблок.
Сыр - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 03:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Некоторыми продуктами к празднику можно запастись заранее, предварительно продумав список новогодних блюд. В Роспотребнадзоре советуют оставить на потом все, что имеет короткий срок годности, остальное можно покупать уже сейчас. Это, к примеру, консервы, мука, крупы и шампанское.
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Новый год 2023ОбществоСовет экспертаЗдоровьеВкусно и полезно
 
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