https://crimea.ria.ru/20221211/pravila-raskhlamleniya-kak-navesti-poryadok-v-kvartire-k-novomu-godu-1125699716.html

Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году

Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году

Чтобы продлить эффект от "расхламления" надолго, освобождать жилое пространство от ненужных вещей нужно системно. Как это сделать, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T10:05

2022-12-11T10:05

2022-12-11T10:19

радио "спутник в крыму"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Чтобы продлить эффект от "расхламления" надолго, освобождать жилое пространство от ненужных вещей нужно системно. Как это сделать, в эфире радио "Спутник в Крыму" дала организатор пространства Ирина Банчукова.С чего начать"Вещи, накопленные годами, нельзя распределить быстро. Принимая решения по каждой вещи нужно подумать — выбросить ее, оставить, продать или отдать. Обязательно подходить к процессу с настроением, но не ограничивать себя по срокам. Если же хочется порядка к Новому году, возьмитесь за какую-то одну категорию, например, сначала разберитесь с одеждой в шкафу", — говорит эксперт.Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника >>Эксперт советует, взявшись за дело, не жалеть вещей, которыми давно не пользуетесь. Нужно принять волевое решение и избавиться от всего лишнего. Освободив пространство, вы сделаете его значительно удобнее."Ненужные вещи мешают нашей продуктивности: мы теряем время, силы и энергию на поиск нужных вещей среди хлама, если у нас нет системного порядка в доме. Наше настроение может снижаться от того, что мы регулярно соприкасаемся взглядом с тем, что нас раздражает. Например, беспорядок в шкафу — он образуется из-за обилия вещей. Нужно избавиться от тех, которые мы не используем. Намного проще поддерживать порядок, если в вашем шкафу только те вещи, которые действительно вам нужны", — поясняет Банчукова.На втором месте — "горячая точка"Тем, кому сложно проститься с ненужными вещами, она рекомендует следующую практику: "Вначале взять мусорный пакет, пройти по дому и собрать откровенный мусор. Например, исписанные ручки, поломанные карандаши, старая посуда со сколами, вещи, которые вышли из строя. На второе — каждая хозяйка понимает, где у нее в доме "горячая точка". Например, у вас слишком захламлен шкаф — принимайтесь за него".Без лишнего хлама и с елкой: как встретить Новый год удобно — эксперт >>Как навести порядок в игрушкахЕще один совет коснулся детских игрушек. Эту категорию особенно важно разобрать в преддверии новогодних праздников, когда ребенок получит новые игрушки "под елочку". Однако избавляться от старых нужно обязательно вместе в детьми."Нужно собрать все игрушки в одном месте. Пусть ребенок из всей этой горы выберет 3-5 самых ценных для него. Остальные вы можете распределить по категориям: развивающие игры, куклы, машинки и так далее. Пусть малыш выстроит каждую категорию по восприятию: от самой интересной до тех, к которым он равнодушен. Ненужные предложите кому-то подарить. Объясните, что у некоторых детей мало игрушек и предложите ребенку стать "Дедом Морозом" для других детей", — советует эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Не подошло: можно ли вернуть елку в магазин Елочка, гори: эксперты научили правильно выбирать гирляндыЭксперт назвал самые безопасные для здоровья искусственные елки

https://crimea.ria.ru/20220416/est-slona-po-kusochkam-kak-pravilno-izbavlyatsya-ot-khlama-v-dome-1122966487.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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