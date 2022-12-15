https://crimea.ria.ru/20221215/vlasti-simferopolya-v-novogodnie-prazdniki-zaplanirovali-syurpriz-dlya-detey-1125897328.html

Власти Симферополя в новогодние праздники запланировали сюрприз для детей

Власти Симферополя в новогодние праздники запланировали сюрприз для детей - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Власти Симферополя в новогодние праздники запланировали сюрприз для детей

В крымской столице большинство новогодних мероприятий запланировано для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главы администрации РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T10:58

2022-12-15T10:58

2022-12-15T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В крымской столице большинство новогодних мероприятий запланировано для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов."На уровне главы республики в эти новогодние праздники принято решение использовать украшения прошлых лет. Никаких новых контрактов мы не заключали, все делаем своими силами. ГБУ "Горсвет" уже закончило монтаж главной елки. Она высотой 23 метра. Это не значит, что симферопольцы не почувствуют праздника. Напротив, уделяем внимание отдаленным районам, дворовым территориям – постараемся "прийти" в каждый дом", – прокомментировал замглавы горадминистрации.По словам Исляма Усеинова, большая часть мероприятий будет посвящена детям, в том числе участников СВО, из малообеспеченных и многодетных семей. Не останутся без новогоднего настроения и дети-сироты."В Детском парке помимо елки, Деда Мороза и Снегурочки, пройдут театральные шоу, квэсты, мастер-классы, будут открыты анимационные площадки. 23 декабря подведем итоги конкурса "Игрушка своими руками" – уже не первый год украшаем большую детскую елку игрушками, которые сделали сами маленькие симферопольцы. Музей истории Симферополя подготовил для детворы мультипликационную ретроспективу – устроим показ через фильмоскоп", – рассказал Усеинов.Также для детей в библиотеках всех муниципалитетов приготовлены новогодние конкурсы с призами и подарками.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и ценыВ Симферополе установили главную елкуМэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных трат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, симферополь, общество, городская среда, новости, новости крыма