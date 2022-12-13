https://crimea.ria.ru/20221213/v-simferopole-ustanovili-glavnuyu-elku-1125861860.html

В Симферополе установили главную елку

В Симферополе установили главную елку - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Симферополе установили главную елку

Монтаж главной новогодней елки Симферополя завершен, специалисты собрали конструкции за 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T17:58

2022-12-13T17:58

2022-12-13T17:58

крым

симферополь

новый год 2023

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125860176_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41c8aeff000e6a04eb507fe4f4a78e26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Монтаж главной новогодней елки Симферополя завершен, специалисты собрали конструкции за 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы."Сотрудники муниципального учреждения "Горсвет" закончили сборку конструкции. На очереди проверка электрооборудования и украшение новогодней красавицы игрушками", - говорится в сообщении.В среду специалисты планируют установить главный символ новогодних праздников на площади Куйбышева. Завершится украшение крымской столицы традиционно – ко Дню Святого Николая.Где откроется Почта Деда МорозаЖители Симферополя смогут отправить письмо главному новогоднему волшебнику, воспользовавшись почтой Деда Мороза. В преддверии праздников она заработает в столичном Детском парке."Юные симферопольцы смогут отправить свои послания. Все письма перенаправят в Великий Устюг", - сообщили в пресс-службе "Парки столицы".Также Детский парк украсит 10-метровая новогодняя елка, тематические фотозоны и инсталляции.Где в Симферополе заработают елочные базарыЯрмарки по продаже живых елок откроются 15 декабря. В городе будет организовано 18 мест для продажи хвойных деревьев:Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации. Симферополь не стал исключением. Для украшения города используют иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных тратКрымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоитГде в Севастополе откроются елочные базары

https://crimea.ria.ru/20221130/krymskaya-sosna-k-novomu-godu-gde-kupit-i-skolko-stoit-1125621813.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, новый год 2023, общество, новости крыма