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В Симферополе установили главную елку
В Симферополе установили главную елку - РИА Новости Крым, 13.12.2022
В Симферополе установили главную елку
Монтаж главной новогодней елки Симферополя завершен, специалисты собрали конструкции за 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T17:58
2022-12-13T17:58
2022-12-13T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Монтаж главной новогодней елки Симферополя завершен, специалисты собрали конструкции за 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы."Сотрудники муниципального учреждения "Горсвет" закончили сборку конструкции. На очереди проверка электрооборудования и украшение новогодней красавицы игрушками", - говорится в сообщении.В среду специалисты планируют установить главный символ новогодних праздников на площади Куйбышева. Завершится украшение крымской столицы традиционно – ко Дню Святого Николая.Где откроется Почта Деда МорозаЖители Симферополя смогут отправить письмо главному новогоднему волшебнику, воспользовавшись почтой Деда Мороза. В преддверии праздников она заработает в столичном Детском парке."Юные симферопольцы смогут отправить свои послания. Все письма перенаправят в Великий Устюг", - сообщили в пресс-службе "Парки столицы".Также Детский парк украсит 10-метровая новогодняя елка, тематические фотозоны и инсталляции.Где в Симферополе заработают елочные базарыЯрмарки по продаже живых елок откроются 15 декабря. В городе будет организовано 18 мест для продажи хвойных деревьев:Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации. Симферополь не стал исключением. Для украшения города используют иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных тратКрымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоитГде в Севастополе откроются елочные базары
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, новый год 2023, общество, новости крыма
В Симферополе установили главную елку
В Симферополе завершили монтаж главной елки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым
. Монтаж главной новогодней елки Симферополя завершен, специалисты собрали конструкции за 10 дней
. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"Сотрудники муниципального учреждения "Горсвет" закончили сборку конструкции. На очереди проверка электрооборудования и украшение новогодней красавицы игрушками", - говорится в сообщении.
В среду специалисты планируют установить главный символ новогодних праздников на площади Куйбышева. Завершится украшение крымской столицы традиционно – ко Дню Святого Николая.
Где откроется Почта Деда Мороза
Жители Симферополя смогут отправить письмо главному новогоднему волшебнику, воспользовавшись почтой Деда Мороза
. В преддверии праздников она заработает в столичном Детском парке.
"Юные симферопольцы смогут отправить свои послания. Все письма перенаправят в Великий Устюг", - сообщили в пресс-службе "Парки столицы".
Также Детский парк украсит 10-метровая новогодняя елка, тематические фотозоны и инсталляции.
Где в Симферополе заработают елочные базары
Ярмарки по продаже живых елок откроются
15 декабря. В городе будет организовано 18 мест для продажи хвойных деревьев:
—ул. Героев Сталинграда, 33;
—ул. Ракетная, 17;
—ул. Маршала Жукова, 15;
—ул. Бородина, 1;
—ул. Тепличная/Бородина, 22;
—пр. Победы, 3 и 61;
—ул. Лермонтова, 16;
—ул. Киевская, 24;
—ул. Беспалова, 49-б;
—ул. Гурзуфская, 3/1;
—ул. Турецкая, 32;
—ул. Павленко/бульвар Ленина, 2;
—ул. Севастопольская, 70-а/2 и 29;
—ул. Севастопольская, 22/Самокиша;
—ул. 60 лет Октября, 22 и 18а;
Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации. Симферополь не стал исключением. Для украшения города используют иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.
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