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В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию
В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию - РИА Новости Крым, 14.04.2025
В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию
В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, сообщила ФСБ России. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T08:27
2025-04-14T10:29
крым
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теракт
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, сообщила ФСБ России.Как установило следствие, в апреле 2024 года он через интернет установил сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото- и видеоматериалы, о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника, отмечают в ФСБ.После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, керчь, теракт, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право
В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию

В Керчи задержали готовившего взрыв на водонасосной станции гражданина Молдавии

08:27 14.04.2025 (обновлено: 10:29 14.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, сообщила ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб - гражданин Республики Молдова 1992 г.р.", - приводит сообщение РИА Новости.

Как установило следствие, в апреле 2024 года он через интернет установил сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото- и видеоматериалы, о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника, отмечают в ФСБ.
После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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