https://crimea.ria.ru/20250414/v-krymu-zaderzhali-gotovivshego-terakt-grazhdanina-moldavii-1145650795.html

В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию

В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию - РИА Новости Крым, 14.04.2025

В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию

В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, сообщила ФСБ России. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T08:27

2025-04-14T08:27

2025-04-14T10:29

крым

керчь

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, сообщила ФСБ России.Как установило следствие, в апреле 2024 года он через интернет установил сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото- и видеоматериалы, о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника, отмечают в ФСБ.После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250327/spetssluzhby-ukrainy-khotyat-poluchit-dostup-k-sekretnym-dannym-rossii--fsb-1145266110.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, теракт, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право