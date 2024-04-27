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Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО
Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО
В Темрюкском районе Краснодарского края произошел выброс метана на полигоне ТБО, который вызвал возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T15:13
2024-04-27T15:13
кубань
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края произошел выброс метана на полигоне ТБО, который вызвал возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 02:25. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В 04:40 очаг был локализован.Утром 27 апреля на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода вследствие атаки украинских беспилотников произошло возгорание. Была повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пожар был оперативно ликвидирован.Украинские боевики предприняли масштабную атаку на территорию региона, в Минобороны РФ заявили о поражении 68 украинских БПЛА в небе над Краснодарским краем.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известноПожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧППытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, краснодарский край
Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО

На мусорном полигоне в Краснодарском крае произошел выброс метана

15:13 27.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края произошел выброс метана на полигоне ТБО, который вызвал возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

"Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона. По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 02:25. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В 04:40 очаг был локализован.
"В настоящий момент на месте ведут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. Работают 13 человек, задействовано 8 единиц техники", - сообщили в ведомстве.
Утром 27 апреля на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода вследствие атаки украинских беспилотников произошло возгорание. Была повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пожар был оперативно ликвидирован.
Украинские боевики предприняли масштабную атаку на территорию региона, в Минобороны РФ заявили о поражении 68 украинских БПЛА в небе над Краснодарским краем.
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