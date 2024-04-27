https://crimea.ria.ru/20240427/pozhar-v-krasnodarskom-krae-proizoshel-vybros-metana-na-poligone-tbo-1136913577.html

Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО

Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО

В Темрюкском районе Краснодарского края произошел выброс метана на полигоне ТБО, который вызвал возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T15:13

2024-04-27T15:13

2024-04-27T15:13

кубань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края произошел выброс метана на полигоне ТБО, который вызвал возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 02:25. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В 04:40 очаг был локализован.Утром 27 апреля на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода вследствие атаки украинских беспилотников произошло возгорание. Была повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пожар был оперативно ликвидирован.Украинские боевики предприняли масштабную атаку на территорию региона, в Минобороны РФ заявили о поражении 68 украинских БПЛА в небе над Краснодарским краем.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известноПожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧППытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, краснодарский край