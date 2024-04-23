https://crimea.ria.ru/20240423/pytalis-spryatatsya-v-shkafu-troe-malyshey-pogibli-na-pozhare-v-buryatii-1136768609.html

Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии

Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии

В Бурятии сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме, погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T08:16

2024-04-23T08:16

2024-04-23T08:22

бурятия

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Бурятии сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме, погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.Открытое горение на 39 квадратных метрах ликвидировали восемь специалистов и три единицы спецтехники. На месте работает дознаватель МЧС России. Родители были по соседству, предупредить трагедию было некому, уточнили в ведомстве.В понедельник в Воронеже сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на производстве, три человека погибли. Возгорание произошло в цеху электромеханического завода. В ликвидации пожара были задействованы 64 сотрудника и 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего

бурятия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бурятия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар