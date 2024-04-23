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Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии
Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии
В Бурятии сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме, погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T08:16
2024-04-23T08:16
2024-04-23T08:22
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новости
происшествия
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Бурятии сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме, погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.Открытое горение на 39 квадратных метрах ликвидировали восемь специалистов и три единицы спецтехники. На месте работает дознаватель МЧС России. Родители были по соседству, предупредить трагедию было некому, уточнили в ведомстве.В понедельник в Воронеже сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на производстве, три человека погибли. Возгорание произошло в цеху электромеханического завода. В ликвидации пожара были задействованы 64 сотрудника и 20 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурятия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии
Трое маленьких детей погибли на пожаре в Бурятии – МЧС
08:16 23.04.2024 (обновлено: 08:22 23.04.2024)