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Крупный пожар в Воронеже: трое погибших - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Крупный пожар в Воронеже: трое погибших
Крупный пожар в Воронеже: трое погибших - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Крупный пожар в Воронеже: трое погибших
В Воронеже сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на производстве, три человека погибли. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T10:41
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воронеж
пожар
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Воронеже сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на производстве, три человека погибли. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.На данный момент возгорание ликвидировано на площади 500 квадратных метров."Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и один кислородный баллон", - добавили в ведомстве.Возгорание произошло в цеху электромеханического завода, уточняет РИА Новости. В ликвидации пожара задействованы 64 сотрудника и 20 единиц техники. 20 апреля в Смоленской области спасатели МЧС ликвидировали пожар на объекте ТЭК. Возгорание емкости с горюче-смазочными материалами произошло после падения обломков БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироватьсяЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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96
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воронеж, пожар, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Крупный пожар в Воронеже: трое погибших

Три человека погибли при крупном пожаре на производстве в Воронеже

10:41 22.04.2024
 
© МЧС РоссииПожар в цеху электромеханического завода в Воронеже
Пожар в цеху электромеханического завода в Воронеже
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Воронеже сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на производстве, три человека погибли. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
"В Воронеже сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар. Горит производственное здание, - говорится в сообщении. - Погибли три человека".
На данный момент возгорание ликвидировано на площади 500 квадратных метров.
"Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и один кислородный баллон", - добавили в ведомстве.
Возгорание произошло в цеху электромеханического завода, уточняет РИА Новости. В ликвидации пожара задействованы 64 сотрудника и 20 единиц техники.
20 апреля в Смоленской области спасатели МЧС ликвидировали пожар на объекте ТЭК. Возгорание емкости с горюче-смазочными материалами произошло после падения обломков БПЛА.
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ВоронежПожарНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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