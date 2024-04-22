https://crimea.ria.ru/20240422/krupnyy-pozhar-v-voronezhe-troe-pogibshikh-1136745136.html

Крупный пожар в Воронеже: трое погибших

Крупный пожар в Воронеже: трое погибших - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Крупный пожар в Воронеже: трое погибших

В Воронеже сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на производстве, три человека погибли. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T10:41

2024-04-22T10:41

2024-04-22T10:41

воронеж

пожар

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Воронеже сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на производстве, три человека погибли. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.На данный момент возгорание ликвидировано на площади 500 квадратных метров."Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых и один кислородный баллон", - добавили в ведомстве.Возгорание произошло в цеху электромеханического завода, уточняет РИА Новости. В ликвидации пожара задействованы 64 сотрудника и 20 единиц техники. 20 апреля в Смоленской области спасатели МЧС ликвидировали пожар на объекте ТЭК. Возгорание емкости с горюче-смазочными материалами произошло после падения обломков БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироватьсяЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

воронеж

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, пожар, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)