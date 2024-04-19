В Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики
Объект энергетической инфраструктуры горит в Брянской области после атаки дронов ВСУ
23:43 19.04.2024 (обновлено: 23:53 19.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Шесть украинских беспилотников сбиты над Брянской областью. При падении одного из дронов вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады "Россетей", которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей", - написал глава области в Telegram.
Он добавил, что еще один вражеский дрон уничтожен над территорией Суземского района. Там пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В течение дня ВСУ предприняли ряд попыток ударить по российским регионам при помощи дров. кассетных боеприпасов и западных дальнобойных ракет. В ночь на 19 апреля три оперативно-тактические ракеты ATACMS уничтожены над Черным морем российской системой ПВО. Днем боевики обстреляли село Ясные Зори Белгородской области. Там ранения получили две мирные жительницы. В течение дня удары из артиллерии, а также кассетными боеприпасами ВСУ нанесли по Донецку. При взрыве на кладбище города погиб мужчина и ранена женщина. Еще одна мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса с БПЛА.