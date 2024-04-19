https://crimea.ria.ru/20240419/v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-gorit-obekt-energetiki-1136707416.html

В Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики

В Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики

Шесть украинских беспилотников сбиты над Брянской областью. При падении одного из дронов вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T23:43

2024-04-19T23:43

2024-04-19T23:53

александр богомаз

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пво

пожар

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Шесть украинских беспилотников сбиты над Брянской областью. При падении одного из дронов вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он добавил, что еще один вражеский дрон уничтожен над территорией Суземского района. Там пострадавших и разрушений не зафиксировано.В течение дня ВСУ предприняли ряд попыток ударить по российским регионам при помощи дров. кассетных боеприпасов и западных дальнобойных ракет. В ночь на 19 апреля три оперативно-тактические ракеты ATACMS уничтожены над Черным морем российской системой ПВО. Днем боевики обстреляли село Ясные Зори Белгородской области. Там ранения получили две мирные жительницы. В течение дня удары из артиллерии, а также кассетными боеприпасами ВСУ нанесли по Донецку. При взрыве на кладбище города погиб мужчина и ранена женщина. Еще одна мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса с БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20240419/nochnaya-ataka-vsu-na-belgorod-sbito-25-vozdushnykh-tseley-1136676675.html

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александр богомаз, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, пожар, общество, обстрелы всу, новости