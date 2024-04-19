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Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина
Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина
После атаки ВСУ на Донецк в районе кладбища произошел взрыв: один человек погиб и один ранен. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T20:59
2024-04-19T20:59
донецк
донецкая народная республика (днр)
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события в донбассе
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Донецк в районе кладбища произошел взрыв: один человек погиб и один ранен. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, по информации Пушилина, в Кировском районе Донецка с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. В результате ранения получила женщина 1981 года рождения.У всех пострадавших ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь."Зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате атак украинских боевиков по селам региона один мирный житель погиб, еще один ранен.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской областиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по КаховкеНовые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, общество, новости
Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина

В результате взрыва на кладбище в Донецке после атаки ВСУ погиб мужчина и ранена женщина

20:59 19.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Донецк в районе кладбища произошел взрыв: один человек погиб и один ранен. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища погиб мужчина 1967 года рождения и пострадала женщина 1970 года рождения", - сообщил он в своем официальном Telegram-канале.
Кроме того, по информации Пушилина, в Кировском районе Донецка с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. В результате ранения получила женщина 1981 года рождения.
У всех пострадавших ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате атак украинских боевиков по селам региона один мирный житель погиб, еще один ранен.
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