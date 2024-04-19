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Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина

Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина

После атаки ВСУ на Донецк в районе кладбища произошел взрыв: один человек погиб и один ранен. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T20:59

2024-04-19T20:59

2024-04-19T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Донецк в районе кладбища произошел взрыв: один человек погиб и один ранен. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, по информации Пушилина, в Кировском районе Донецка с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. В результате ранения получила женщина 1981 года рождения.У всех пострадавших ранения средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь."Зафиксировано 13 обстрелов со стороны ВФУ, выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате атак украинских боевиков по селам региона один мирный житель погиб, еще один ранен.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской областиОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по КаховкеНовые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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