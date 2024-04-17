https://crimea.ria.ru/20240417/vsu-atakovali-kladbische-i-zhek-v-khersonskoy-oblasti-1136645024.html

ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области

ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.04.2024

ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области

Украинские боевики за день нанесли серию ударов с беспилотников по объектам инфраструктуры, гражданским автомобилям и кладбищу в 15-километровой зоне Херсонской РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T20:59

2024-04-17T20:59

2024-04-17T20:48

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

андрей алексеенко

новая каховка

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики за день нанесли серию ударов с беспилотников по объектам инфраструктуры, гражданским автомобилям и кладбищу в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Он отметил, что десятки атак пришлись по гражданской инфраструктуре вдоль всего левобережья Днепра - от Голой Пристани до Верхнего Рогачика.Он заверил, что все поврежденное имущество будет восстановлено.Ранее в среду глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела Каховки один человек погиб и еще четыре мирных жителя получили ранения. Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса и Новороссии ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погибли

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), андрей алексеенко, новая каховка, новые регионы россии, новости