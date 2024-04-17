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ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.04.2024
ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
Украинские боевики за день нанесли серию ударов с беспилотников по объектам инфраструктуры, гражданским автомобилям и кладбищу в 15-километровой зоне Херсонской РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T20:59
2024-04-17T20:59
2024-04-17T20:48
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
андрей алексеенко
новая каховка
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики за день нанесли серию ударов с беспилотников по объектам инфраструктуры, гражданским автомобилям и кладбищу в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Он отметил, что десятки атак пришлись по гражданской инфраструктуре вдоль всего левобережья Днепра - от Голой Пристани до Верхнего Рогачика.Он заверил, что все поврежденное имущество будет восстановлено.Ранее в среду глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела Каховки один человек погиб и еще четыре мирных жителя получили ранения. Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса и Новороссии ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУВодитель газовоза погиб при атаке дрона ВСУ по ГорловкеВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погибли
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), андрей алексеенко, новая каховка, новые регионы россии, новости
ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
ВСУ с беспилотников атаковали мирную инфраструктуру и кладбище в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украинские боевики за день нанесли серию ударов с беспилотников по объектам инфраструктуры, гражданским автомобилям и кладбищу в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Он отметил, что десятки атак пришлись по гражданской инфраструктуре вдоль всего левобережья Днепра - от Голой Пристани до Верхнего Рогачика.
"Только в соседних поселках Горностаевка и Каиры сегодня зафиксировано 16 атак дронов. Причем несколько прилетов пришлись в обед по кладбищу Каир, пострадали памятники. Вряд ли их можно было с чем-то спутать средь бела дня. А в Новой Каховке сегодня атаковали территорию ЖЭКа. Сгорел старенький УАЗик коммунальщиков, на котором бригада выезжала на вызовы. Главное, обошлось без жертв и раненых", - написал он в своем Telegram-канале.
Он заверил, что все поврежденное имущество будет восстановлено.
Ранее в среду глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела Каховки один человек погиб
и еще четыре мирных жителя получили ранения. Кроме того, в Новой Каховке украинскими ударами поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".
ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса и Новороссии ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей.
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