https://crimea.ria.ru/20240415/v-khersonskoy-oblasti-goryat-lesa-i-razrusheny-doma-posle-udara-vsu-1136576156.html

В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ

В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ

ВСУ обстреляли населенные пункты в Херсонской области – ранен мужчина, повреждены жилые дома, горит 18 гектаров леса. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T22:00

2024-04-15T22:00

2024-04-15T22:00

херсонская область

владимир сальдо

алешки

голая пристань

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли населенные пункты в Херсонской области – ранен мужчина, повреждены жилые дома, горит 18 гектаров леса. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Голопристанском муниципальном округе террористические удары противника привели к лесным пожарам на общей площади 18 гектаров.ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей. Так в понедельник при атаке украинского беспилотника на Горловку погиб водитель газовоза. Ранее о сбросе с дрона неизвестного взрывного устройства на автозаправочную станцию в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что ВСУ дважды ударили по району, в котором находилась АЗС. В результате атак есть погибший.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки

херсонская область

алешки

голая пристань

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, алешки, голая пристань, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, пожар