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В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ
В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ
ВСУ обстреляли населенные пункты в Херсонской области – ранен мужчина, повреждены жилые дома, горит 18 гектаров леса. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T22:00
2024-04-15T22:00
2024-04-15T22:00
херсонская область
владимир сальдо
алешки
голая пристань
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли населенные пункты в Херсонской области – ранен мужчина, повреждены жилые дома, горит 18 гектаров леса. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Голопристанском муниципальном округе террористические удары противника привели к лесным пожарам на общей площади 18 гектаров.ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей. Так в понедельник при атаке украинского беспилотника на Горловку погиб водитель газовоза. Ранее о сбросе с дрона неизвестного взрывного устройства на автозаправочную станцию в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что ВСУ дважды ударили по району, в котором находилась АЗС. В результате атак есть погибший.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, владимир сальдо, алешки, голая пристань, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, пожар
В Херсонской области горят леса и разрушены дома после удара ВСУ
ВСУ обстреляли села в Херсонской области – ранен мужчина, разрушены дома и инфраструктура