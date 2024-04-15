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ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина
ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 15.04.2024
ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина
Мирный житель погиб в Горловке Донецкой Народной Республики в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T15:58
2024-04-15T16:17
донецкая народная республика (днр)
горловка
иван приходько
происшествия
обстрелы всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в Горловке Донецкой Народной Республики в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, спустя непродолжительное время боевики нанесли повторный удар по городу. В этот раз под огнем ВСУ была заправочная станция."В Горловке ВФУ совершили повторную атаку на заправку беспилотником. К счастью, он был сбит силами ПВО", - добавил мэр Горловки.ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей. В субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил о девяти раненных при обстрелах Донецка и Горловки. По данным Приходько, при обстреле жилого массива семь мирных жителей, в том числе двое детей.В воскресенье два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человекаПять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, происшествия, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина

Мирный житель погиб при атаке с беспилотника ВСУ по Горловке мэр

15:58 15.04.2024 (обновлено: 16:17 15.04.2024)
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоВСУ сбросили взрывчатку с дрона на грузовик в Горловке
ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на грузовик в Горловке
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в Горловке Донецкой Народной Республики в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА по улице Интернациональной (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный житель", – написал в своем Telegram-канале Приходько.
По его данным, спустя непродолжительное время боевики нанесли повторный удар по городу. В этот раз под огнем ВСУ была заправочная станция.
"В Горловке ВФУ совершили повторную атаку на заправку беспилотником. К счастью, он был сбит силами ПВО", - добавил мэр Горловки.
ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей. В субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил о девяти раненных при обстрелах Донецка и Горловки. По данным Приходько, при обстреле жилого массива семь мирных жителей, в том числе двое детей.
В воскресенье два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший был госпитализирован.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаИван ПриходькоПроисшествияОбстрелы ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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