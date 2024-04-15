https://crimea.ria.ru/20240415/vsu-sbrosili-s-drona-vzryvchatku-na-gorlovku--pogib-muzhchina-1136566767.html

ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина

ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 15.04.2024

ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на Горловку – погиб мужчина

Мирный житель погиб в Горловке Донецкой Народной Республики в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T15:58

2024-04-15T15:58

2024-04-15T16:17

донецкая народная республика (днр)

горловка

иван приходько

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в Горловке Донецкой Народной Республики в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, спустя непродолжительное время боевики нанесли повторный удар по городу. В этот раз под огнем ВСУ была заправочная станция."В Горловке ВФУ совершили повторную атаку на заправку беспилотником. К счастью, он был сбит силами ПВО", - добавил мэр Горловки.ВСУ регулярно бьют по мирным городам Донбасса ракетами и из РСЗО, а также скидывают с беспилотников взрывчатки на жилые дома и машины людей. В субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил о девяти раненных при обстрелах Донецка и Горловки. По данным Приходько, при обстреле жилого массива семь мирных жителей, в том числе двое детей.В воскресенье два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховка Херсонской области, один пострадавший был госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человекаПять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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