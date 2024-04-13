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Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке
Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке
Семь мирных жителей ранены в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T17:03
2024-04-13T17:03
донецкая народная республика (днр)
горловка
обстрелы всу
происшествия
иван приходько
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Семь мирных жителей ранены в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, удар пришелся по дворцу культуры в жилом массиве "Комсомолец".Накануне ВСУ ударили по домам в Никитовском районе Горловки. Огнеборцы ликвидировали пожар из-за сброса взрывоопасного предмета, когда началась повторная атака. В результате ранены 10 специалистов МЧС.7 апреля украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пассажиры успели вовремя покинуть машину и остались живы.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человекаПять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
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донецкая народная республика (днр), горловка, обстрелы всу, происшествия, иван приходько, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке

Семь человек получили ранения при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке - мэр

17:03 13.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Семь мирных жителей ранены в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
По его данным, удар пришелся по дворцу культуры в жилом массиве "Комсомолец".
"Количество раненых в результате обстрела жилмассива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до семи. Среди пострадавших двое детей", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ ударили по домам в Никитовском районе Горловки. Огнеборцы ликвидировали пожар из-за сброса взрывоопасного предмета, когда началась повторная атака. В результате ранены 10 специалистов МЧС.
7 апреля украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пассажиры успели вовремя покинуть машину и остались живы.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаОбстрелы ВСУПроисшествияИван ПриходькоНовые регионы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости
 
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