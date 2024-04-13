https://crimea.ria.ru/20240413/dvoe-detey-i-5-vzroslykh-raneny-pri-udare-vsu-po-zhilomu-massivu-v-gorlovke-1136528647.html

Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке

Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Двое детей и 5 взрослых ранены при ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке

Семь мирных жителей ранены в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T17:03

2024-04-13T17:03

2024-04-13T17:03

донецкая народная республика (днр)

горловка

обстрелы всу

происшествия

иван приходько

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Семь мирных жителей ранены в результате обстрела жилого массива в Горловке ДНР со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, удар пришелся по дворцу культуры в жилом массиве "Комсомолец".Накануне ВСУ ударили по домам в Никитовском районе Горловки. Огнеборцы ликвидировали пожар из-за сброса взрывоопасного предмета, когда началась повторная атака. В результате ранены 10 специалистов МЧС.7 апреля украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пассажиры успели вовремя покинуть машину и остались живы.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человекаПять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР

донецкая народная республика (днр)

горловка

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, обстрелы всу, происшествия, иван приходько, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости