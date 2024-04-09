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Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека
Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека
Три мирных жителя погибли при обстреле украинских вооруженных формирований жилых многоэтажных домов в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T13:53
2024-04-09T13:53
владимир сальдо
херсонская область
каховка
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли при обстреле украинских вооруженных формирований жилых многоэтажных домов в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вскоре после этого ВСУ нанесли удар по жилой многоэтажке на улице Первомайская. В результате дом загорелся. Сотрудники МЧС спасли семь человек из пылающего дома, один из жильцов погиб.Накануне Владимир Сальдо сообщил об обстрелах украинскими боевиками жилых домов в Алешках и Каховке. В результате пострадали три человека.На минувшей неделе пятеро мирных граждан получили ранения в результате ударов украинских дронов по Великой Лепетихе на левобережье Херсонской области. Под удар украинских нацистов попали машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра.Кроме того, ВСУ сбросили мины с дрона на ремонтную бригаду, которая восстанавливала людям мобильную связь в Новой Каховке. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.Прибывшая им на помощь скорая также попала под удар украинских дронов.Украинские дроны также атаковали машину, которая доставляла воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала годаСемь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости
Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека

Три человека погибли в результате обстрелов жилых домов в Херсонской области - Сальдо

13:53 09.04.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия удара ВСУ реактивными снарядами по жилым домам в Каховке
Последствия удара ВСУ реактивными снарядами по жилым домам в Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли при обстреле украинских вооруженных формирований жилых многоэтажных домов в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вечером 8 апреля укробоевики обстреляли многоквартирный дом в Каховке на улице Литейной. В результате два человека погибли, одного экстренно госпитализировали в местную больницу", – написал он в своем Telegram-канале.
Вскоре после этого ВСУ нанесли удар по жилой многоэтажке на улице Первомайская. В результате дом загорелся. Сотрудники МЧС спасли семь человек из пылающего дома, один из жильцов погиб.
Накануне Владимир Сальдо сообщил об обстрелах украинскими боевиками жилых домов в Алешках и Каховке. В результате пострадали три человека.
На минувшей неделе пятеро мирных граждан получили ранения в результате ударов украинских дронов по Великой Лепетихе на левобережье Херсонской области. Под удар украинских нацистов попали машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра.
Кроме того, ВСУ сбросили мины с дрона на ремонтную бригаду, которая восстанавливала людям мобильную связь в Новой Каховке. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.
Прибывшая им на помощь скорая также попала под удар украинских дронов.
Украинские дроны также атаковали машину, которая доставляла воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.
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Владимир СальдоХерсонская областьКаховкаОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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