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Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека

Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека

Три мирных жителя погибли при обстреле украинских вооруженных формирований жилых многоэтажных домов в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T13:53

2024-04-09T13:53

2024-04-09T13:53

владимир сальдо

херсонская область

каховка

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли при обстреле украинских вооруженных формирований жилых многоэтажных домов в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вскоре после этого ВСУ нанесли удар по жилой многоэтажке на улице Первомайская. В результате дом загорелся. Сотрудники МЧС спасли семь человек из пылающего дома, один из жильцов погиб.Накануне Владимир Сальдо сообщил об обстрелах украинскими боевиками жилых домов в Алешках и Каховке. В результате пострадали три человека.На минувшей неделе пятеро мирных граждан получили ранения в результате ударов украинских дронов по Великой Лепетихе на левобережье Херсонской области. Под удар украинских нацистов попали машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра.Кроме того, ВСУ сбросили мины с дрона на ремонтную бригаду, которая восстанавливала людям мобильную связь в Новой Каховке. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.Прибывшая им на помощь скорая также попала под удар украинских дронов.Украинские дроны также атаковали машину, которая доставляла воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах России201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала годаСемь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки

херсонская область

каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости