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Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T20:54
2024-04-08T20:54
владимир сальдо
херсонская область
новости
происшествия
алешки
каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.Также, по данным Сальдо, повреждены жилые домовладения, один из домов в Каховке сгорел. Также глава региона уточнил последствия воскресной атаки ВСУ по объектам по территории мирной Херсонщины."Вчера украинские террористы обстреляли в Каховке городской автопарк, выведены из строя два автобуса. Обстрелам также подвергались Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка. К счастью, никто не пострадал", – констатировал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУНа Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУХерсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, алешки, каховка, обстрелы всу
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома

При обстрел ВСУ Алешек и Каховки ранены мирные жители – Сальдо

20:54 08.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате сегодняшних обстрелов террористами киевского режима жилого сектора в Алешках ранен один человек, в Каховке – два человека. Двое пострадавших госпитализированы, одному (в Каховке) необходимая медпомощь оказана амбулаторно", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также, по данным Сальдо, повреждены жилые домовладения, один из домов в Каховке сгорел. Также глава региона уточнил последствия воскресной атаки ВСУ по объектам по территории мирной Херсонщины.
"Вчера украинские террористы обстреляли в Каховке городской автопарк, выведены из строя два автобуса. Обстрелам также подвергались Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка. К счастью, никто не пострадал", – констатировал губернатор.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовостиПроисшествияАлешкиКаховкаОбстрелы ВСУ
 
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