https://crimea.ria.ru/20240408/ataka-vsu-na-khersonschinu--raneny-mirnye-zhiteli-i-razrusheny-doma-1136382623.html
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T20:54
2024-04-08T20:54
2024-04-08T20:54
владимир сальдо
херсонская область
новости
происшествия
алешки
каховка
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10d8dcdc338d466eebe252bc54ad9623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.Также, по данным Сальдо, повреждены жилые домовладения, один из домов в Каховке сгорел. Также глава региона уточнил последствия воскресной атаки ВСУ по объектам по территории мирной Херсонщины."Вчера украинские террористы обстреляли в Каховке городской автопарк, выведены из строя два автобуса. Обстрелам также подвергались Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка. К счастью, никто не пострадал", – констатировал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУНа Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУХерсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина
херсонская область
алешки
каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29861089ea4b7a2cff386f05ae7117f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, алешки, каховка, обстрелы всу
Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
При обстрел ВСУ Алешек и Каховки ранены мирные жители – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате сегодняшних обстрелов террористами киевского режима жилого сектора в Алешках ранен один человек, в Каховке – два человека. Двое пострадавших госпитализированы, одному (в Каховке) необходимая медпомощь оказана амбулаторно", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также, по данным Сальдо, повреждены жилые домовладения, один из домов в Каховке сгорел. Также глава региона уточнил последствия воскресной атаки ВСУ по объектам по территории мирной Херсонщины.
"Вчера украинские террористы обстреляли в Каховке городской автопарк, выведены из строя два автобуса. Обстрелам также подвергались Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка. К счастью, никто не пострадал", – констатировал губернатор.
Читайте также на РИА Новости Крым: