https://crimea.ria.ru/20240408/ataka-vsu-na-khersonschinu--raneny-mirnye-zhiteli-i-razrusheny-doma-1136382623.html

Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома

Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома

В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T20:54

2024-04-08T20:54

2024-04-08T20:54

владимир сальдо

херсонская область

новости

происшествия

алешки

каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на города Херсонской области ранены мирные жители региона, разрушены жилые дома, сообщил вечером в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.Также, по данным Сальдо, повреждены жилые домовладения, один из домов в Каховке сгорел. Также глава региона уточнил последствия воскресной атаки ВСУ по объектам по территории мирной Херсонщины."Вчера украинские террористы обстреляли в Каховке городской автопарк, выведены из строя два автобуса. Обстрелам также подвергались Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка. К счастью, никто не пострадал", – констатировал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУНа Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУХерсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина

херсонская область

алешки

каховка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, алешки, каховка, обстрелы всу