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Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина
Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина
Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранения получила пожилая женщина в поселке Алешки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T16:03
2024-03-27T16:03
владимир сальдо
алешки
новости
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранения получила пожилая женщина в поселке Алешки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В поселке Великие Копани разрушен жилой дом, никто не пострадал. Также в Каховке из-за обстрела сгорела не действующая вечерняя школа, добавил губернатор.В понедельник в результате обстрела украинскими боевиками Каховки ранения получила шестилетняя девочка. Ребенок находится в реанимации.24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека.Кроме того, боевики обстреляли рынок в селе Старая Збурьевка, ранения получили три человека, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУВСУ обстреляли пассажирский автобус в Каховке – ранен мужчинаВ Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу
алешки
херсонская область
каховка
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, алешки, новости, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, каховка
Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина

Жительница Херсонской области получила ранения в результате обстрела ВСУ – Сальдо

16:03 27.03.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЖительница Херсонской области получила ранения в результате обстрела ВСУ
Жительница Херсонской области получила ранения в результате обстрела ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранения получила пожилая женщина в поселке Алешки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Сегодня в результате удара по жилому сектору в Алешках ранена женщина 1960 года рождения", – говорится в сообщении

В поселке Великие Копани разрушен жилой дом, никто не пострадал. Также в Каховке из-за обстрела сгорела не действующая вечерняя школа, добавил губернатор.
В понедельник в результате обстрела украинскими боевиками Каховки ранения получила шестилетняя девочка. Ребенок находится в реанимации.
24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека.
Кроме того, боевики обстреляли рынок в селе Старая Збурьевка, ранения получили три человека, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Владимир СальдоАлешкиНовостиХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУКаховка
 
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