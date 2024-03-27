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Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина

Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина

Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранения получила пожилая женщина в поселке Алешки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T16:03

2024-03-27T16:03

2024-03-27T16:03

владимир сальдо

алешки

новости

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранения получила пожилая женщина в поселке Алешки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В поселке Великие Копани разрушен жилой дом, никто не пострадал. Также в Каховке из-за обстрела сгорела не действующая вечерняя школа, добавил губернатор.В понедельник в результате обстрела украинскими боевиками Каховки ранения получила шестилетняя девочка. Ребенок находится в реанимации.24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека.Кроме того, боевики обстреляли рынок в селе Старая Збурьевка, ранения получили три человека, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУВСУ обстреляли пассажирский автобус в Каховке – ранен мужчинаВ Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу

алешки

херсонская область

каховка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, алешки, новости, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, каховка